Украинский фотосток Depositphotos продали за 85 миллионов долларов

Американо-ирландская компания VistaPrint приобрела украинский фотосток и дочерние структуры. Стоимость сделки составила 85 миллионов долларов.

На этом соглашении лично основатель компании Дмитрий Сергеев заработал не менее 47,9 миллиона долларов. При этом он полностью отойдет от управления компанией.

Я очень рад, что Роберт Кин настолько поверил в наш продукт и команду, что решил сделать Depositphotos и Crello ключевым элементом трансформации своей компании,

– прокомментировал соглашение в официальном пресс-релизе Сергеев.

Vistaprint: что известно Vistaprint — голландская глобальная компания по электронной коммерции, производящая печатные и цифровые маркетинговые продукты для малого и микро бизнеса.

Что известно о компании Depositphotos

Компанию Depositphotos основал в Киеве уроженец России и гражданин Кипра Дмитрий Сергеев. Интересно, что еще летом 2021 года он оценивал свою компанию в куда более высокую сумму – 200 миллионов долларов. По его словам, компания росла на 50% ежегодно.

Дмитрий Сергеев основал Depositphotos в 2009 году

Если Depositphotos выйдет на плато – менее 20–30% роста в год, его нужно будет либо продавать, либо иначе структурировать,

– говорил основатель компании.

В офисах компании, разбросанных в шести странах, работает около 450 человек. В холдинг также входит дочерний проект по редактированию фото Crello. В него инвестировали 10 миллионов долларов.

Контрольный пакет компании хранился у основателя – 55,9%. Остальные – у топ-менеджмента, анонимных акционеров и инвесторов. Руководство как один из вариантов планировало выход компании на IPO (первичное размещение акций), но выбрало запасной вариант – продажу.

Дмитрий Сергеев уже имеет опыт продаж бизнеса. В 2009 году он продал файлообменник DepositFiles.