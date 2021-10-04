Украинский фонд стартапов выдал 350 тысяч долларов: какие компании получили финансирование

Украинский фонд стартапов (USF) объявил результаты 30 и 31 Pitch Day, которые состоялись 20 августа и 24 сентября 2021 года. Общая сумма финансирования составила 350 тысяч долларов.

С 24 команд-участников, которые представили свои идеи, выбрали 10 победителей. 6 стартапов на этапе pre-seed получили гранты в размере 25 тысяч долларов, а 4 стартапа на этапе seed – по 50 тысяч долларов.

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Какие разработки получили по 25 тысяч долларов:

SmartZavod (Киев) – компания, разработка которой полностью автоматизирует и существенно облегчает процесс прототипирования для Hardware стартапов и научно-исследовательских отделов;

(Киев) – компания, разработка которой полностью автоматизирует и существенно облегчает процесс прототипирования для Hardware стартапов и научно-исследовательских отделов; Innstoria (Киев) – конструктор интернет-магазинов, который в течение 40 секунд создает готовый сайт с уже добавленными товарами на основе страницы компании в инстаграме;

(Киев) – конструктор интернет-магазинов, который в течение 40 секунд создает готовый сайт с уже добавленными товарами на основе страницы компании в инстаграме; MATHEMA (Киев) – онлайн-школа математики для школьников разного возраста;

(Киев) – онлайн-школа математики для школьников разного возраста; InputSoft (Киев) – платформа для оптимизации использования человеческих и технических ресурсов в аэропортах;

(Киев) – платформа для оптимизации использования человеческих и технических ресурсов в аэропортах; RiseMe (Киев) – платформа, которая создает персонализированную музыку, помогает концентрировать внимание и прививает пользователям полезные привычки;

(Киев) – платформа, которая создает персонализированную музыку, помогает концентрировать внимание и прививает пользователям полезные привычки; SKIDS (Львов) – мобильное приложение с анимационными книгами для детей, имеющее целью привить им любовь к чтению и обучению.

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Победители, получившие по 50 тысяч долларов:

SPOKK (Киев) – страхование в смартфоне, которое дает доступ к продуктам микрострахования и полный спектр услуг онлайн. Пользователи могут приобрести полис в несколько кликов, подать заявку на компенсацию убытков, мгновенно узнать решение о выплатах по страховым случаям и тому подобное;

(Киев) – страхование в смартфоне, которое дает доступ к продуктам микрострахования и полный спектр услуг онлайн. Пользователи могут приобрести полис в несколько кликов, подать заявку на компенсацию убытков, мгновенно узнать решение о выплатах по страховым случаям и тому подобное; Gravitec (Киев) – автоматическая доставка персонализированного контента для медиаресурсов, а также малого и среднего бизнеса на базе браузерных push-сообщений, что позволяет увеличить трафик до 25%;

(Киев) – автоматическая доставка персонализированного контента для медиаресурсов, а также малого и среднего бизнеса на базе браузерных push-сообщений, что позволяет увеличить трафик до 25%; TEHNOTABLE (Киев) – единственный в Украине производитель столов с электронным механизмом подъема, которые помогают снизить напряжение со спины и подтянуть мышцы всего тела;

(Киев) – единственный в Украине производитель столов с электронным механизмом подъема, которые помогают снизить напряжение со спины и подтянуть мышцы всего тела; StudyDive (Киев) – платформа для управления развитием сотрудников компаний, которая позволяет увеличить привлечение команды в образование и уменьшить затраты на покупку образовательного контента.

Основными критериями выбора победителей в USF традиционно стали команда, рынок, целесообразность финансирования, стратегия развития, а также идея (для pre-seed) или продукт (для seed).

Напомним, что фонд принимает заявки на получение грантов для украинских стартапов на постоянной основе, а оставить собственную можно на официальном сайте организации.