Украинский фонд стартапов назвал победителей 33 Pitch Day: кто получил финансирование
3 декабря 2021 , 16:41Читати новину українською
Источник:ютуб-канал USF
Украинский фонд стартапов объявил победителей 33 Pitch Day, состоявшегося 12 ноября. Из 11 команд жюри выбрало 5 лучших, которые презентовали свои бизнес-идеи.
В список попали стартапы из Львова, Днепра, Киева и Одессы. Каждой команде-победителю выплатят грант в размере 25 тысяч долларов.
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Победители 33 Pitch Day
Победителями 33 Pitch Day от Украинского фонда стартапов стали:
- NOTY.AI (Львов). Платформа на базе искусственного интеллекта, которая транскрибирует встречи и видеозвонки в Google Meet в заметки, элементы действий, задачи, события и так далее, подводя итоги.
- WheelKeep (Днепр). Бортовой компьютер и мобильное приложение для защиты велосипедов от краж. Если кто-то посторонний пытается двигать велосипед без ведома владельца, компьютер посылает push-уведомление на смартфон. В случае кражи предусмотрена упрощенная система связи с полицией.
- Olenka.ai (Киев). Голосовой бот для продаж с элементами искусственного интеллекта. Звонит по телефону клиентам, анализирует их слова и отвечает по заданному алгоритмами сценарию.
- AdMarket (Киев, Одесса). Маркетплейс в сфере офлайн рекламы, помогающий бизнесу управлять промокампаниями, внося технологические инновации в процессы поиска, планирования и их покупки.
- Connect 21 (Киев). Платформа для психологов и психиатров, а также их клиентов, позволяющая быть на связи 24/7. Здесь можно найти нужного специалиста с профильным высшим образованием или подобрать себе терапевтическую группу. Специалисты могут проходить платные курсы для повышения квалификации прямо на платформе.
Что известно об Украинском фонде стартаповГосударственный фонд, созданный по инициативе Кабмина в 2018 году. Основная задача – способствовать созданию и развитию технологических стартапов Украины на ранних стадиях (pre-seed и seed) с целью усиления их глобальной конкурентоспособности.
Процесс отбора стартапов, которые получают финансовые гранты, происходит на конкурсной основе – компании оцениваются и избираются советом независимых инвестиционных экспертов.
Источник: Wikipedia