Украинский фонд стартапов назвал победителей 33 Pitch Day: кто получил финансирование

3 декабря 2021 , 16:41
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Источник:

ютуб-канал USF

Украинский фонд стартапов объявил победителей 33 Pitch Day, состоявшегося 12 ноября. Из 11 команд жюри выбрало 5 лучших, которые презентовали свои бизнес-идеи.

В список попали стартапы из Львова, Днепра, Киева и Одессы. Каждой команде-победителю выплатят грант в размере 25 тысяч долларов.

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Победители 33 Pitch Day

Победителями 33 Pitch Day от Украинского фонда стартапов стали:

  • NOTY.AI (Львов). Платформа на базе искусственного интеллекта, которая транскрибирует встречи и видеозвонки в Google Meet в заметки, элементы действий, задачи, события и так далее, подводя итоги. 
  • WheelKeep (Днепр). Бортовой компьютер и мобильное приложение для защиты велосипедов от краж. Если кто-то посторонний пытается двигать велосипед без ведома владельца, компьютер посылает push-уведомление на смартфон. В случае кражи предусмотрена упрощенная система связи с полицией.
  • Olenka.ai (Киев). Голосовой бот для продаж с элементами искусственного интеллекта. Звонит по телефону клиентам, анализирует их слова и отвечает по заданному алгоритмами сценарию.
  • AdMarket (Киев, Одесса). Маркетплейс в сфере офлайн рекламы, помогающий бизнесу управлять промокампаниями, внося технологические инновации в процессы поиска, планирования и их покупки.
  • Connect 21 (Киев). Платформа для психологов и психиатров, а также их клиентов, позволяющая быть на связи 24/7. Здесь можно найти нужного специалиста с профильным высшим образованием или подобрать себе терапевтическую группу. Специалисты могут проходить платные курсы для повышения квалификации прямо на платформе.

Что известно об Украинском фонде стартапов

Государственный фонд, созданный по инициативе Кабмина в 2018 году. Основная задача – способствовать созданию и развитию технологических стартапов Украины на ранних стадиях (pre-seed и seed) с целью усиления их глобальной конкурентоспособности.

Процесс отбора стартапов, которые получают финансовые гранты, происходит на конкурсной основе – компании оцениваются и избираются советом независимых инвестиционных экспертов.

Источник: Wikipedia
Автор: Сергій Зятюк