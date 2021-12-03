В список попали стартапы из Львова, Днепра, Киева и Одессы. Каждой команде-победителю выплатят грант в размере 25 тысяч долларов .

Обратите внимание Киевстар усилил партнерство с Microsoft: еще больше возможностей для клиентов

Победители 33 Pitch Day

Победителями 33 Pitch Day от Украинского фонда стартапов стали:

NOTY.AI (Львов) . Платформа на базе искусственного интеллекта, которая транскрибирует встречи и видеозвонки в Google Meet в заметки, элементы действий, задачи, события и так далее, подводя итоги.

WheelKeep (Днепр) . Бортовой компьютер и мобильное приложение для защиты велосипедов от краж. Если кто-то посторонний пытается двигать велосипед без ведома владельца, компьютер посылает push-уведомление на смартфон. В случае кражи предусмотрена упрощенная система связи с полицией.

Olenka.ai (Киев) . Голосовой бот для продаж с элементами искусственного интеллекта. Звонит по телефону клиентам, анализирует их слова и отвечает по заданному алгоритмами сценарию.

AdMarket (Киев, Одесса) . Маркетплейс в сфере офлайн рекламы, помогающий бизнесу управлять промокампаниями, внося технологические инновации в процессы поиска, планирования и их покупки.

Connect 21 (Киев) . Платформа для психологов и психиатров, а также их клиентов, позволяющая быть на связи 24/7. Здесь можно найти нужного специалиста с профильным высшим образованием или подобрать себе терапевтическую группу. Специалисты могут проходить платные курсы для повышения квалификации прямо на платформе.