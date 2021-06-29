Основательница ищет огонек: украинский бренд одежды Gasanova запускает франшизу

Бренд одежды Gasanova, созданный в Украине, запускает продажи франшиз. Это происходит вместе с компанией Franchise Group.

У компаний – достаточно амбициозные планы. Планируют открыть 20 франчайзинговых бутиков по всему миру – и это только за 3 года.

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Однако в Украине будет только 2 бутики по франшизе в таких городах:

Днепр;

Одесса.

Как открыть франшизу Gasanova

В Украине работает один фирменный магазин Gasanova. Он расположен в центре Киева.

Существует 2 формата франшизы этого бренда:

Casual S – для такого нужно помещение от 80 квадратных метров;

– для такого нужно помещение от 80 квадратных метров; Crystal L – в таком случае нужно искать помещение от 120 квадратных метров.

Главные требования

Основательница бренда Эльвира Гасанова заявила, что в партнере ищет "самого себя". Важно, чтобы человек был заинтересованным и любил свою работу.

Мне важно видеть огонь в глазах и понимания, что это такое же его дело, как и моё,

– сказала Гасанова.

По ее словам, франчайзи – это не просто инвестор. В то же время этот человек должен быть стилистом, руководителем, маркетологом.

"Он – все. Он – часть семьи Gasanova, в которой каждый работает на общее благо", – подытожила дизайнер.

Помощь от Gasanova

Компания будет сопровождать партнера. В частности, вместе с ним будет запускать проект, а также поддерживать спустя.

Обязанности владельца франшизы:

разрабатывает дизайн-проект магазина;

формирует ассортимент первых коллекций;

учит персонал;

занимается маркетингом и рекламой.

Также команда поможет организовать масштабное открытие бутика.