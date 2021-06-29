Основательница ищет огонек: украинский бренд одежды Gasanova запускает франшизу
Источник:AIN.business
Бренд одежды Gasanova, созданный в Украине, запускает продажи франшиз. Это происходит вместе с компанией Franchise Group.
У компаний – достаточно амбициозные планы. Планируют открыть 20 франчайзинговых бутиков по всему миру – и это только за 3 года.
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Однако в Украине будет только 2 бутики по франшизе в таких городах:
- Днепр;
- Одесса.
Как открыть франшизу Gasanova
Существует 2 формата франшизы этого бренда:
- Casual S – для такого нужно помещение от 80 квадратных метров;
- Crystal L – в таком случае нужно искать помещение от 120 квадратных метров.
Главные требования
Основательница бренда Эльвира Гасанова заявила, что в партнере ищет "самого себя". Важно, чтобы человек был заинтересованным и любил свою работу.
Мне важно видеть огонь в глазах и понимания, что это такое же его дело, как и моё,
– сказала Гасанова.
По ее словам, франчайзи – это не просто инвестор. В то же время этот человек должен быть стилистом, руководителем, маркетологом.
"Он – все. Он – часть семьи Gasanova, в которой каждый работает на общее благо", – подытожила дизайнер.
Помощь от Gasanova
Компания будет сопровождать партнера. В частности, вместе с ним будет запускать проект, а также поддерживать спустя.
Обязанности владельца франшизы:
- разрабатывает дизайн-проект магазина;
- формирует ассортимент первых коллекций;
- учит персонал;
- занимается маркетингом и рекламой.
Также команда поможет организовать масштабное открытие бутика.Проводите акции и хотите привлечь клиентов? Расскажите о ней SMS рассылкой именно на тех, кому она может быть интересной – с помощью Big Data от Киевстар Бизнес и платформы для самостоятельных SMS рассылок Business Data Solution .