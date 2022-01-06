При этом, в декабре 2021 года на рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1 873 транспортных средства. Это самый большой показатель за год и на 15% выше, чем в декабре 2020 года.

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Самые популярные коммерческие авто

Самой популярной маркой в ​​2021 году на рынке новых коммерческих авто стала Renault – 3 004 зарегистрированных автомобиля, что на 53% выше, чем в 2020 году.

На второй строчке оказался Citroen с показателем в 2 146 регистраций и ростом продаж на 140% против 2020 года. Замыкает тройку самых популярных Fiat, хотя спрос на автомобили этой марки в этом году снизился на 13% , и всего было продано 1 743 коммерческих единиц транспортных средств компании.

Четвертый результат у Peugeot , чья регистрация выросла на 16% – до 1 306 автомобилей. Последний в пятерке рейтинга МАЗ , в зачете которого в 2021 году всего 1 009 коммерческих авто, что свидетельствует о росте продаж компании на 33%.