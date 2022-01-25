Украинский авиационный стартап привлек 120 тысяч долларов инвестиций
Источник:AIN.ua
Украинский стартап InputSoft прошел в американский акселератор Techstars и получил 120 тысяч долларов инвестиций под оценку в 3 миллиона долларов.
Основатели проходят акселерацию в Турине (Италия). Разработкой занимается команда в Украине.
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Чем занимается украинский InputSoft
Стартап основали в феврале 2021 года Анастасия Смык, Валентин Завадский и Андрей Смык, которые до этого длительное время работали в гражданской авиации
InputSoft – это SaaS-платформа для оптимизации использования человеческих и технических ресурсов, а также анализа данных в аэропортах. Состоит из двух программных комплексов – Resource Management и Data Management.
С помощью платформы аэропорты и компании по наземному обслуживанию самолетов смогут эффективно планировать свои ресурсы, автоматизировать процессы обслуживания воздушных судов и пассажиров и улучшать их как для авиакомпаний, так и для их клиентов.
Ранее InputSoft выиграл менторскую поддержку от Genesis и денежный приз в рамках инкубатора YEP, 25 тысяч долларов от Украинского фонда стартапов, а также представил разработку в ALPHA Startup на Web Summit в Лиссабоне.