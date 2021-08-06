Украинские рестораны появятся в рейтинге Michelin: где уже побывали эксперты

Эксперты всемирно известного ресторанного путеводителя Michelin уже работают в Украине. В ближайшее время ожидаются новости относительно рейтингования украинских ресторанов экспертами мирового уровня.

Такую важное заявление для мира украинского ресторанного бизнеса озвучил посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО, Вадим Омельченко во время выступлении на форуме "Украина 30. Имидж Украины".

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Что такое рейтинг Michelin

Первый ресторанный путеводитель был издан Андре Мишленом, одним из основателей компании "Michelin" в 1900 году. На начальном этапе путеводитель включал список различных полезных для путешественников мест, таких как гостиницы, ремонтные мастерские, платные автостоянки, места питания.

С 1920 года до этого путеводителя был включен рейтинг ресторанов. А с 1926 года звездочка, похожая на цветок, рядом с названием ресторана означает отличную кухню.

В начале 30-х годов прошлого века было дифференцированно качество кухни по трем звездами и эта традиция остается до сих пор:

1 звезда – очень хороший ресторан в своей категории

– очень хороший ресторан в своей категории 2 звезды – отличная кухня, ради ресторана стоит несколько отклониться от маршрута

– отличная кухня, ради ресторана стоит несколько отклониться от маршрута 3 звезды – замечательная работа шеф-повара, стоит сюда осуществить отдельное путешествие.

Звезды Michelin – знак высочайшего качества / Фото Michelin

Эксперты Michelin уже работают в Украине

Посол Украины во Франции также сообщил отдельные детали о работе экспертов Michelin в Украине

В Украине работают группы экспертов Michelin – они ездили в Одессу, были в Киеве, еще в нескольких городах,

– сообщил Вадим Омельченко

Он подтвердил, что неоднократно встречался с представителями компании издателя путеводителя и заявил, что представители Michelin очень заинтересованы в сотрудничестве.

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Также стало известно, что уже в ближайшее время украинские рестораторы получат новости о потенциальном рейтинговании их бизнеса в престижном профильном мировом издании.

Смогут ли украинские рестораны получить звезды Michelin

Видимо украинскому ресторанному бизнесу теперь придется еще больше поднимать планку качества, ведь получить заветные звезды самого известного и самого влиятельного в мире ресторанного рейтинга крайне сложная задача.

Смотрите видео из трехзвездочного ресторана Michelin

Ответ на вопрос, какие украинские рестораны смогут стать конкурентами для трехзвездочных ресторанов Michelin в мире, надеемся услышать в ближайшее время.