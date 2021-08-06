Такую важное заявление для мира украинского ресторанного бизнеса озвучил посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО, Вадим Омельченко во время выступлении на форуме "Украина 30. Имидж Украины".

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Что такое рейтинг Michelin

Первый ресторанный путеводитель был издан Андре Мишленом, одним из основателей компании "Michelin" в 1900 году. На начальном этапе путеводитель включал список различных полезных для путешественников мест, таких как гостиницы, ремонтные мастерские, платные автостоянки, места питания.

С 1920 года до этого путеводителя был включен рейтинг ресторанов. А с 1926 года звездочка, похожая на цветок, рядом с названием ресторана означает отличную кухню.

В начале 30-х годов прошлого века было дифференцированно качество кухни по трем звездами и эта традиция остается до сих пор:

1 звезда – очень хороший ресторан в своей категории

2 звезды – отличная кухня, ради ресторана стоит несколько отклониться от маршрута

3 звезды – замечательная работа шеф-повара, стоит сюда осуществить отдельное путешествие.

Звезды Michelin – знак высочайшего качества / Фото Michelin

Эксперты Michelin уже работают в Украине

Посол Украины во Франции также сообщил отдельные детали о работе экспертов Michelin в Украине

В Украине работают группы экспертов Michelin – они ездили в Одессу, были в Киеве, еще в нескольких городах,

– сообщил Вадим Омельченко

Он подтвердил, что неоднократно встречался с представителями компании издателя путеводителя и заявил, что представители Michelin очень заинтересованы в сотрудничестве.

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Также стало известно, что уже в ближайшее время украинские рестораторы получат новости о потенциальном рейтинговании их бизнеса в престижном профильном мировом издании.

Смогут ли украинские рестораны получить звезды Michelin

Видимо украинскому ресторанному бизнесу теперь придется еще больше поднимать планку качества, ведь получить заветные звезды самого известного и самого влиятельного в мире ресторанного рейтинга крайне сложная задача.

Смотрите видео из трехзвездочного ресторана Michelin