Для сравнения, в 2020 году ФЛП пополнили государственный бюджет, уплатив ЕН на 27,6 миллиарда гривен. В 2019 году сумма была еще меньше – не полных 24 миллиарда гривен.

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Что повлекло за собой рекордные показатели уплаты единого налога ФЛП

Повышение показателей объясняется :

увеличением доходов ФЛП;

ростом количества действующих предпринимателей;

тенденцией активной регистрации новых ФЛП при меньших показателях закрытия старых.





Справка. Единый налог – это основной налог для ФЛП на упрощенной системе налогообложения, который был введен с целью снижения налоговой нагрузки.

К слову, облагаться налогом по упрощенной системе имеют право физические лица-предприниматели, которые не превышают определенные законодательством рамки максимального объема дохода и количества наемных работников.

Добавим, что последние инициативы внедрения обязательной фискализации направлены именно на выявление реального объема доходов предпринимателей и соблюдение законности их пребывания на упрощенной системе.