Для сравнения, в 2020 году ФЛП пополнили государственный бюджет, уплатив ЕН на 27,6 миллиарда гривен. В 2019 году сумма была еще меньше – не полных 24 миллиарда гривен.
Читайте также Обязательная фискализация не отменяется: Гетманцев уточнил условия снижения штрафов для ФЛП
Что повлекло за собой рекордные показатели уплаты единого налога ФЛП
Повышение показателей объясняется:
- увеличением доходов ФЛП;
- ростом количества действующих предпринимателей;
- тенденцией активной регистрации новых ФЛП при меньших показателях закрытия старых.
К слову, облагаться налогом по упрощенной системе имеют право физические лица-предприниматели, которые не превышают определенные законодательством рамки максимального объема дохода и количества наемных работников.
Добавим, что последние инициативы внедрения обязательной фискализации направлены именно на выявление реального объема доходов предпринимателей и соблюдение законности их пребывания на упрощенной системе.
Протесты ФЛП против фискализации: смотрите видео