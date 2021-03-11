В список 500 лучших стартапов-работодателей по версии американского Forbes вошли 2 компании с украинскими корнями – GitLab и Allset. Они заняли 52 и 220 место соответственно.

Чтобы создать такой рейтинг, издание сотрудничало с исследовательской компанией Statista. Как все происходило – читайте дальше.

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Как происходил отбор

Опросили 2500 работодателей и выбрали из них 500 лучших. Интересно, что в отборе участвовали только те компании, у которых есть 50 и более сотрудников.

При отборе учитывали 3 критерия:

репутацию работодателя;

удовлетворенность сотрудников;

развитие.

Успех украинских компаний

► GitLab

Эта компания заняла 52 место. Стоит отметить, что попадает в рейтинг она не впервые. В 2020 году GitLab заняла 35 место.

Эту компанию основали украинский программист Дмитрий Запорожец и голландский предприниматель Сид Сибранджи в 2014 году. Стартап занимается кодами, сообщает HB.

Пользуются их услугами такие клиенты:

IBM;

Alibaba Group;

NASA;

Sony.

► Аllset

Этой компании удалось подняться в рейтинге лучших работодателей, ведь в 2020 году она заняла 263 место. В этом году – 220 место.

Allset основали Стас Матвиенко и Анна Полищук в 2015 году. Приложение обслуживает клиентов ресторанов. Он позволяет заказать и оплатить еду заранее, чтобы сэкономить время. Стартап работает в более 2500 учреждениях в 12 городах США.