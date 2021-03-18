Украинские IT-компании поразили своим необычайным успехом. В 2020 году они привлекли 571 миллион долларов инвестиций. Стоит отметить, что это на 27 милионов больше, чем в 2019 году.

Такие данные обнародовали в ежегодном исследовании инвестиций в украинский IT-сектор DealBook of Ukraine: 2021 от инвестиционного фонда AVentures Capital. Отличились компании, которые привлекли больше всего денег.

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62% инвестиций привлекли 4 глобальные компании с украинскими корнями:

GitLab;

Creatio;

Restream;

airSlate.

К теме. В конце февраля стало известно, что группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере 68 миллионов долларов. Их лид-инвестором стал фонд Volition Capital, а соинвестором – фонд Horizon Capital.

Компании поразили успехом

Компания GitLab стала первой многомиллиардной в Украине. Ее оценили в 6 миллиардов долларов. В то же время приложение Reface.ai признали тем, что быстро растет. С начала работы его загрузили 7 миллионов раз.

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Также отметили компании, в которых крупнейший международный доход. В этот рейтинг попали: