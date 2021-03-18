Более 570 миллионов долларов: украинские IT-компании привлекли мощные инвестиции в 2020 году
Украинские IT-компании поразили своим необычайным успехом. В 2020 году они привлекли 571 миллион долларов инвестиций. Стоит отметить, что это на 27 милионов больше, чем в 2019 году.
Источник:Интерфакс-Украина
Такие данные обнародовали в ежегодном исследовании инвестиций в украинский IT-сектор DealBook of Ukraine: 2021 от инвестиционного фонда AVentures Capital. Отличились компании, которые привлекли больше всего денег.
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62% инвестиций привлекли 4 глобальные компании с украинскими корнями:
- GitLab;
- Creatio;
- Restream;
- airSlate.
Компании поразили успехом
Компания GitLab стала первой многомиллиардной в Украине. Ее оценили в 6 миллиардов долларов. В то же время приложение Reface.ai признали тем, что быстро растет. С начала работы его загрузили 7 миллионов раз.
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Также отметили компании, в которых крупнейший международный доход. В этот рейтинг попали:
- Jooble;
- Genesis;
- Grammarly;
- airSlate;
- Creatio.
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