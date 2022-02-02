Отмечается, что объемы заказов имеющихся клиентов компаний остаются неизменными для 56% бизнеса , а 13% пересматривают такие объемы. Вместе с тем 31% потенциальных клиентов выбирают компании, имеющие центры разработки за пределами Украины.

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Готовность украинского IT-сектора

В IT Ukraine отмечают, что внимательно наблюдают за развитием событий, связанных с повышенной концентрацией российских войск вблизи украинских границ. Вместе с тем представители ассоциации уверены, что за последние годы Вооруженные Силы Украины нарастили свою мощь , получили боевой опыт и способны защитить Украину и ее население.

Компании отечественного IT-сектора, в свою очередь, имеют разработанные планы реагирования на случай экстренных ситуаций. Они направлены на сохранение талантов и непрерывность бизнес-процессов, постоянно обновляются и тестируются.

Украинская IT-индустрия всегда оперативно реагирует на политически и социально значимые явления. Это социально ответственный бизнес, ориентированный на людей, интересы партнеров и развитие нашей страны,

– заявил президент IT Ukraine Виталий Седлер.

Вместе с тем глава ассоциации подчеркнул, что IT-сектор осознает все возможные риски и трезво их оценивает. При этом компании продолжают работать в стандартном режиме и внимательно следят за ходом событий.

Чем занимается IT Ukraine Наибольшее национальное объединение IT-компаний, представляющее интересы более 75 тысяч IT-специалистов. Объединяет интересы бизнеса, государства и международных партнеров для развития IT-индустрии в Украине.

Добавим, что опрос ассоциации свидетельствует о том, что ни одна из IT-компаний не готовит полную релокацию. 13% респондентов планируют ее для ключевых специалистов, а 57% готовы рассмотреть такую ​​возможность только в случае инициативы самих специалистов.