Украинские беженцы могут бронировать жилье на Booking со скидкой 50 – 100%
Количество беженцев из Украины превысило 3,5 миллиона человек. Чтобы хоть как-то облегчить украинцам вынужденный выезд из своей страны, компания Booking ввела специальные тарифы на жилье.
Об этом Booking сообщил в своей рассылке, передает 24 канал. Украинские беженцы смогут забронировать жилье за 3 дня до заезда со скидкой от 50% или совсем бесплатно. В некоторых случаях придется уплатить только налоги и сборы.
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Где украинцы смогут жить бесплатно
Жилье с пониженным тарифом будет иметь отметку "Ukraine Refugee Rate". Такие скидки будут действовать на территории нескольких европейских стран:
- Словакии;
- Венгрии;
- Румынии;
- Польши;
- Италии;
- Германии;
- Австрии;
- Молдове;
- Нидерландах;
- Чехии.
Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь убегающим от войны в Украине. Вместе с нашими партнерами мы работаем над тем, чтобы дать доступ к жилью нуждающимся,
– отметили в компании.
Напомним, что компания по бронированию жилья Booking покинула российский и белорусский рынки еще в начале марта.
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