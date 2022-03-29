Украинские беженцы могут бронировать жилье на Booking со скидкой 50 – 100%

Количество беженцев из Украины превысило 3,5 миллиона человек. Чтобы хоть как-то облегчить украинцам вынужденный выезд из своей страны, компания Booking ввела специальные тарифы на жилье.

Об этом Booking сообщил в своей рассылке, передает 24 канал. Украинские беженцы смогут забронировать жилье за ​​3 дня до заезда со скидкой от 50% или совсем бесплатно. В некоторых случаях придется уплатить только налоги и сборы.

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Где украинцы смогут жить бесплатно

Жилье с пониженным тарифом будет иметь отметку "Ukraine Refugee Rate". Такие скидки будут действовать на территории нескольких европейских стран:

Словакии;

Венгрии;

Румынии;

Польши;

Италии;

Германии;

Австрии;

Молдове;

Нидерландах;

Чехии.

Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь убегающим от войны в Украине. Вместе с нашими партнерами мы работаем над тем, чтобы дать доступ к жилью нуждающимся,

– отметили в компании.

Напомним, что компания по бронированию жилья Booking покинула российский и белорусский рынки еще в начале марта.

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