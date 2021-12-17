Украинская Vymex привлекла более 1 миллиона долларов инвестиций: чем занимается компания

Украинская Vymex привлекла более 1 миллиона долларов от 20 частных инвесторов. Компания занимается разработкой мобильного приложения для управления бизнесом, его ресурсами и процессами.

Приложение позволит руководителям и владельцам бизнеса тратить меньше времени на рутинные процессы и сконцентрироваться на главных целях. Полученные средства компания вложит в развитие продукта.

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Чем занимается Vymex

Приложение позволит компаниям оцифровать и систематизировать процессы найма, адаптации и мотивации сотрудников, а также отслеживать результаты принятых решений в этом направлении.

Приложение разрабатывается на основе собственной математической модели, которая позволит научить предпринимателей измерять составляющие их бизнес-результатов, а также удобно и качественно анализировать любые процессы – логистику, HR и тому подобное.

Внутри приложения также можно будет обмениваться и хранить информацию, общаться между специалистами внутри компании в отдельном мессенджере. Кроме того, система позволит размещать резюме и искать работу.

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Первая презентация приложения состоялась 15 декабря 2021 года, и сейчас идет открытое бета-тестирование Vymex, к которому могут приобщиться 1 тысяча желающих – как владельцев бизнеса, так и специалистов. Чтобы поучаствовать в тестировании, нужно оставить заявку на сайте компании.

В Vymex отмечают, что релиз их приложения в веб, Android и IOS версиях запланирован на начало 2022 года.