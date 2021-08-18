1 000 долларов ежемесячно: как украинская семья развила бизнес по продаже японских сэндвичей

Лилия Абдулкадер и Дмитрий Оселедец занимаются производством необычных сэндвичей онигири более года, и сейчас поставляют их в около 30 заведений. Семейный бизнес "Колобок Бо" начал приносить стабильный доход в размере 1 000 долларов ежемесячно.

До этого Лилия работала стюардессой, и с очередного полета привезла в Украину гостинец в виде небольшого треугольничка – онигири. Дмитрию очень понравились странные сэндвичи, и он загорелся идеей готовить их самостоятельно.

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Как развивалась бизнес-идея

Дмитрий является профессиональным спортсменом – пловцом и тренером. В 2016 году он участвовал в Олимпийских играх в Рио. У супругов не было никакого опыта в кулинарии, но это не помешало им начать экспериментировать. Все началось, традиционно, с домашней кухни.

Мы читали статьи, смотрели ютуб и изучали, кто и как это делает. Труднее всего было достичь правильной консистенции риса, однако сейчас имеем собственный рецепт и четкую технологическую карту,

– рассказывает Лилия.

На бизнес-уровень идея перешла в марте 2020 года, как раз в начале карантина. Сначала предприниматели готовили по ночам, а на следующее утро развозили заказ.

Название "Колобок Бо" содержит смесь японской терминологии и любви к аниме – колобками онигири называют японские хозяйки, а Бо – персонаж мультика, который любит их есть.

Онигири "Колобок Бо"

Основными компонентами онигири являются листья нори и рис. Уже в начинку сэндвича– японцы кладут все, что без дела валяется в холодильнике.

Срок годности онигири от "Колобок Бо" – трое суток. Особенностью вкусняшки есть прежде всего хрустящие нори, которых супругам не удалось найти в Украине – заказывают из-за рубежа.

Сложности также со специфической упаковкой – сэндвичи должны иметь удобные и интересные обертки – их Лилии и Дмитрию поставляют из Китая.

По себестоимости самой дорогой является начинка, особенно лосось. Далее больше всего расходов идет на упаковку, а уже потом – на рис.

Мы используем американский рис. Перепробовали и украинский, и корейский, однако этот подошел лучше всех,

– делится Дмитрий.

Наибольший спрос на продукцию "Колобок Бо", по словам предпринимателей, среди балерин, ценителей азиатской кухни и детей. Здоровый формат сэндвича, который не содержит хлеб, привлекает многих украинцев.

Онигири – это сэндвич без хлеба / Фото "Колобок Бо"

Успех "колобков"

Стартовый капитал супругов составлял всего 20 тысяч гривен. Деньги пошли на покупку рисоварки, кухонных принадлежностей и упаковки для готовой продукции.

Мы заходили в инстаграм, искали кафе и просто обзванивали всех подряд, предлагая наши "странные" сэндвичи. В рекламу мы не вложили ни копейки, но потратили на это много сил,

– вспоминает Дмитрий.

В первое время семья продавала всего 500 сэндвичей в месяц, однако сейчас их база постоянных корпоративных клиентов насчитывает от 25 до 30 мелких и средних предприятий.

Супруги начали арендовать заготовительный цех, в котором работает три человека, и сейчас у них заказывают от двух до трех тысяч японских сэндвичей ежемесячно.

Сейчас "Колобок Бо" приносит предпринимателям около 1 000 долларов в месяц, и они видят в своей идее потенциально большой семейный бизнес.

Супруги планируют расширять свой бизнес / Фото "Колобок Бо"