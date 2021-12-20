Об этом сообщил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин на мероприятии "Украина и мир 2022", организованном изданием НВ. "Мы рассматриваем IPO как возможный вариант, но не единственный", – заявил предприниматель.

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Rozetka планирует выход на фондовую биржу

Владислав Чечеткин напомнил, что после вхождения в компанию миноритарного совладельца (фонда под управлением Horizon Capital в 2015 году), Rozetka ежегодно проходит аудит одной из компаний "Большой четверки":

Deloitte;

PricewaterhouseCoopers;

Ernst & Young;

KPMG.

Выстраиваем процессы и бизнес, который в будущем сможем презентовать для публичного размещения. Rozetka имеет цель занять 10% розничного товарооборота Украины, что сейчас составляет около 6 – 8 миллиардов долларов. К достижению этой цели нужно идти еще долго. Владислав Чечеткин Соучредитель Rozetka

Перспективы компании

Издание AIN.ua ранее сообщало, что украинскую Rozetka хочет приобрести крупнейший финтех-проект Казахстана Kaspi.kz. Однако, в комментарии 24 каналу, компания заявила , что не рассматривает никаких вариантов продажи бизнеса.