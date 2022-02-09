Соучредитель и ССО компании Евгений Гайдученко рассказал о том, как они с партнером отважились на такой шаг и чем закончился эксперимент.

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С чего все началось

Евгений Гайдученко вместе с женой начали размышлять, что еще 150 лет назад 6 рабочих дней и даже больше были нормой. С тех пор человечество пережило 4 индустриальные революции, и 6-дневная рабочая неделя в настоящее время является вообще неактуальным форматом для прогрессивных компаний.

В то время предприниматель вместе с партнером Алексеем Германом как раз основали агентство Don't Panic и были убеждены, что им необязательно работать в формате 5 дней в неделю по фиксированному почасовому графику.

Основатели Don't Panic Евгений Гайдученко и Алексей Герман / Фото Евгений Гайдученко

С самого начала парни работали полностью дистанционно и сами регулировали, когда и сколько времени они хотят посвящать работе. При необходимости они работали больше, а когда ее не было – меньше. Так , график в 8 часов в день 5 дней в неделю стал для бизнесменов очень условным.

Мы много говорили о 4-дневной неделе, но долго не могли решиться. Не только из-за опасений, что упадут показатели бизнеса, но еще и потому, что у нас на рынке 5-дневка – это "так принято". Страшно делать что-то не так, как делают все,

– вспоминает Евгений Гайдученко.

Предприниматель признается, что наибольшим страхом было попробовать, и, если что-то пойдет не так, не иметь возможности вернуть все обратно : "Как мы можем дать людям дополнительный выходной, а потом его отменить?"

Поэтому Евгений и Алексей решили договориться с сотрудниками заранее – если ничего не получится, все будут к этому готовы и примут эксперимент как просто интересный опыт.

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Условия перехода

Зарплаты сотрудников и рабочая погрузка остались теми же , что и во время классического графика. Ставка и бонусы не изменились.

Предприниматели сообщили команде, что у них будет адаптивный период. Клиенты, партнеры и кандидаты не были готовы к тому, что по пятницам компания не будет работать, поэтому переход должен был быть мягким.

Начали с того, что устроили каждую пятницу "день тишины". Все встречи и чаты перенесли на четверг, чтобы друг друга не трогать. И те, у кого есть работа, могли просто поработать в тишине, а те, у кого нет – провести день, как захотят. Через месяц у нас установился окончательный выходной,

– объясняет Евгений.

Ранее Don't Panic отчитывалась клиентам каждую пятницу, поэтому рабочий процесс все же претерпел изменения. У клиентов спросили, когда им было бы удобно получать отчеты и не против ли они, если это будет происходить в понедельник. Оказалось, что так было удобнее всем – в итоге 4-дневная рабочая неделя стала поводом более эффективно реорганизовать рабочий процесс.

"Выяснилось, что наши метрики не ухудшились, поэтому мы так и остались на 4-дневке . То есть для нас все сложилось очень естественно", – отмечает предприниматель.

Команда Don't Panic / Фото Евгений Гайдученко

Что дальше

Евгений рассказывает, что лично для него один дополнительный выходной, который он может провести с семьей – это достаточная мотивация для того, чтобы успеть сделать все задания за 4 дня, не пренебрегая качеством работы. Для всей команды Don't Panic, по словам предпринимателя, все так же. Всем стало интереснее и работники перестали жаловаться на выгорание.

Благодаря переходу у нас очень сильно повысился бренд работодателя. С момента запуска к нам пришло работать два человека, для которых 4-дневная рабочая неделя стала значительным преимуществом при выборе места работы,

– отмечает бизнесмен.