Украинская Air Ocean Airlines временно приостановила все полеты: в чем причина

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines сообщила о временной остановке всех полетов. Предполагается, что рейсы не будут осуществляться до 15 марта.

В компании отметили, что это вызвано задержкой в поставках новых самолетов. Вместе с тем, на уже полученных авиалайнерах Ан-148 необходимо провести плановое техническое обслуживание.

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Отмена рейсов Air Ocean Airlines

Компания пообещала вернуть деньги за уже приобретенные билеты или дать скидку в размере 50% на покупку следующего билета пассажирам, желающим перенести вылет по неиспользованному билету на другую дату.

Напомним, что Air Ocean Airlines начала осуществлять регулярные рейсы 21 ноября 2021 года. Флот компании сейчас состоит из двух самолетов Ан-148.

В настоящее время существующая маршрутная сеть авиакомпании включает только внутренние маршруты:

Киев – Львов;

Киев – Харьков;

Киев – Запорожье;

Киев – Черновцы;

Львов – Харьков;

Львов – Запорожье.

В конце января 2022 года Air Ocean Airlines планировала получить третий Ан-148 и открыть первые рейсы за границу.

Основное из публикации Air Ocean Airlines

Уважаемые пассажиры! В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания самолетов, эксплуатируемых в настоящее время, авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением начиная с 15 марта 2022 года.

Извиняемся за причиненные неудобства! Если Вам необходима дополнительная информация, пожалуйста, обратитесь по телефону +380931775977.