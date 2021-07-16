Интересный тандем: украинец и россиянин создали совместный стартап – оба теперь в списках Forbes

Украинец Влад Яценко совместно с россиянином Николаем Сторонским основали финтех-стартап Revolut. После выхода компании на рынок оба предпринимателя оказались в национальных списках Forbes.

Долларовыми миллиардерами ребята стали после того, как Revolut удалось привлечь 800 миллионов долларов финансирования. В прошлом году компанию оценивали в 5,5 миллиарда долларов, однако сейчас ее цена увеличилась в 6 раз – до 33 миллиардов.

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После нового раунда финансирования, Revoult стал самым дорогим стартапом в Великобритании. Главными инвесторами выступили SoftBank Vision Fund 2 и Tiger Global Management.

Что известно о стартапе Revoult Revoult – это компания, которая занимается финансовыми технологиями и предлагает банковские услуги. Ее основали в 2015 году, а штаб-квартира расположена в Лондоне.

Revoult открывает счета для обмена валют, дебетовые и виртуальные карты, предлагает торговлю акциями без комиссий, занимается торговлей криптовалютой и тому подобным.

Списки Forbes

Влад Яценко, согласно данным Pitchbook, по состоянию на декабрь 2020 года владел около 3,97% акций компании. Таким образом, он стал миллиардером. Сейчас состояние юноши оценивается в около 1,3 миллиарда долларов. Следовательно, украинец занимает 10 место в рейтинге 100 самых богатых людей Украины.

Что касается россиянина Николая Сторонского, то он попал в список самых богатых в России еще в 2019 году. Сейчас его 23,9% акций компании оцениваются в около 7,9 миллиарда долларов.