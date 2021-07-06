Получив штатную должность QA-тестировщика в команде Universal Store Team, отвечающий за деятельность в сфере электронной коммерции, украинец Владимир Квашук обеспечил себе хороший финансовый старт еще в молодом возрасте. За год официальной работы в Microsoft его счет пополнялся на 116 000 долларов.

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Кто такой QA-тестировщик Тестировщик программного обеспечения планирует и выполняет тестирование приложений, налаживает код, улучшает юзабилити программ. QA происходит от английских слов quality assurance – обеспечения качества. Это часть разработки, которая управляет качеством продукта. Тестировщик такого формата работает над продуктом еще на этапе генерации идей, продолжая его тестирования на этапе исследования рынка и изучения потребностей целевой аудитории.

Как украинец обошел систему защиты

У тестировщиков команды, куда повезло попасть украинском программисту, есть техническая возможность создавать финансовые аккаунты с помощью специально выделенных email-адресов и кредитных карточек. После этого они по сути осуществляют по сути бесплатные покупки, ведь с карточки Microsoft они покупают товары в Microsoft, используя подарочные карты, или карты на скидку. При этом компания, чтобы обезопасить себя от мошенничества тестировщиков, блокировала доставку физических товаров, приобретенных таким образом.

Украинец проведя исследования системы установил, что действительно физически получить товар приобретенный за подарочные карты невозможно, но есть еще цифровой формат скидок.

Подарочные карточки Xbox

Владимир Квашук вычислил, что физическая и цифровая подарочные карты, которые использовались для игровой приставки Xbox, идентичные за конечным способом использования.

Подарочные карточки Xbox / Фото Gadgetshelp

Ведь набор из 25 цифр и букв можно было получить и использовать как в оффлайн, так и в онлайн-формате. Ввиду невозможности приобретения через тестовые кредитные карты физических товаров, украинец наладил покупку за средства Microsoft подарочных карт Xbox, которые он в дальнейшем продавал в сети.

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10 миллионов долларов за 2 года

Украинец работал в Microsoft с августа 2016 по июнь 2018 года, а мошенническую деятельность , по мнению американских прокуроров, начал в 2017 году . Именно тогда подразделения внутренней безопасности Microsoft начали проверку в связи с резким ростом количества использования подарочных карт компании.

Сам украинский программист, не смог удержаться от соблазна пожить как миллионер. В 2017 году на украденные деньги он купил автомобиль Tesla за 162 000 долларов и поместье в городе Рентон, штат Вашингтон стоимостью 1,6 миллиона долларов.

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