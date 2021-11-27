В Украине заработало Бюро экономической безопасности: что изменилось для бизнеса

27 ноября 2021 , 08:10
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Источник:

AIN.Business

Бюро экономической безопасности официально заработало. Теперь БЭБ является единственным органом государственной власти в Украине, отвечающим за борьбу с экономическими преступлениями.

Соответствующее распоряжение о запуске органа выдал Кабмин. Что это за структура и почему предпринимателям важно о ней знать – читайте дальше.

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Чем занимается БЭБ

Бюро экономической безопасности перенимает часть полномочий других государственных структур и борется с экономическими преступлениями в Украине. Ранее такие обязанности были разделены между Службой безопасности и Налоговой милицией.

По замыслу, БЭБ будет фокусироваться на аналитической работе:

  • выявлять зоны риска в украинской экономике;
  • разрабатывать аналитические выводы;
  • предлагать изменения в законодательстве.

Основной функцией Бюро является расследование нарушений, связанных с:

  • уклонением от уплаты налогов;
  • коммерческими и банковскими тайнами;
  • коррупционными схемами;
  • приватизацией;
  • подделкой документов;
  • контрабандой;
  • использованием бюджетных средств не по назначению и тому подобным.

Орган получает полномочия потребовать от предприятий необходимые документы и информацию, открывать производство по делам об административных нарушениях и применять штрафные санкции.

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Что изменилось для бизнеса

Вместо трех органов – СБУ, Налоговой милиции и Нацполиции, предпринимателей будет проверять только один. При этом БЭБ, по замыслу, не выполняет функции карательного органа, а должен наоборот поддерживать предпринимателей и создавать единые налоговые условия для всех игроков рынка. 

Глобальная цель Бюро экономической безопасности – уменьшить долю теневого бизнеса внутри страны и увеличить налоговые поступления в государственный бюджет.

Напомним, что возглавил новую структуру бывший руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Автор: Сергій Зятюк