Соответствующее распоряжение о запуске органа выдал Кабмин. Что это за структура и почему предпринимателям важно о ней знать – читайте дальше.

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Чем занимается БЭБ

Бюро экономической безопасности перенимает часть полномочий других государственных структур и борется с экономическими преступлениями в Украине. Ранее такие обязанности были разделены между Службой безопасности и Налоговой милицией.

По замыслу, БЭБ будет фокусироваться на аналитической работе :

выявлять зоны риска в украинской экономике;

разрабатывать аналитические выводы;

предлагать изменения в законодательстве.

Основной функцией Бюро является расследование нарушений , связанных с:

уклонением от уплаты налогов;

коммерческими и банковскими тайнами;

коррупционными схемами;

приватизацией;

подделкой документов;

контрабандой;

использованием бюджетных средств не по назначению и тому подобным.

Орган получает полномочия потребовать от предприятий необходимые документы и информацию, открывать производство по делам об административных нарушениях и применять штрафные санкции .

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Что изменилось для бизнеса

Вместо трех органов – СБУ, Налоговой милиции и Нацполиции, предпринимателей будет проверять только один. При этом БЭБ, по замыслу, не выполняет функции карательного органа, а должен наоборот поддерживать предпринимателей и создавать единые налоговые условия для всех игроков рынка.

Глобальная цель Бюро экономической безопасности – уменьшить долю теневого бизнеса внутри страны и увеличить налоговые поступления в государственный бюджет.