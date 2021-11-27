Соответствующее распоряжение о запуске органа выдал Кабмин. Что это за структура и почему предпринимателям важно о ней знать – читайте дальше.
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Чем занимается БЭБ
Бюро экономической безопасности перенимает часть полномочий других государственных структур и борется с экономическими преступлениями в Украине. Ранее такие обязанности были разделены между Службой безопасности и Налоговой милицией.
По замыслу, БЭБ будет фокусироваться на аналитической работе:
- выявлять зоны риска в украинской экономике;
- разрабатывать аналитические выводы;
- предлагать изменения в законодательстве.
Основной функцией Бюро является расследование нарушений, связанных с:
- уклонением от уплаты налогов;
- коммерческими и банковскими тайнами;
- коррупционными схемами;
- приватизацией;
- подделкой документов;
- контрабандой;
- использованием бюджетных средств не по назначению и тому подобным.
Орган получает полномочия потребовать от предприятий необходимые документы и информацию, открывать производство по делам об административных нарушениях и применять штрафные санкции.
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Что изменилось для бизнеса
Вместо трех органов – СБУ, Налоговой милиции и Нацполиции, предпринимателей будет проверять только один. При этом БЭБ, по замыслу, не выполняет функции карательного органа, а должен наоборот поддерживать предпринимателей и создавать единые налоговые условия для всех игроков рынка.
Глобальная цель Бюро экономической безопасности – уменьшить долю теневого бизнеса внутри страны и увеличить налоговые поступления в государственный бюджет.
Напомним, что возглавил новую структуру бывший руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.