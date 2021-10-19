Среди основных стратегических целей Офиса по развитию предпринимательства и экспорта:
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- помощь в налаживании сотрудничества и партнерства между украинским и зарубежным бизнесом;
- продвижение украинских товаров и услуг за границу;
- развитие экспортных компетенций украинского бизнеса.
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За малым и средним бизнесом – будущее. Мы меняем коммуникацию государства и бизнеса, становимся партнерами, подсказываем в сложных ситуациях. Для того, чтобы бизнес и в дальнейшем развивался в Украине, нужна организация, которая бы занималась государственной политикой в отношении бизнеса и отстаивала его интересы,
– отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Над которыми проектами работает Офис
- создание новых сервисов и возможностей для предпринимателей на Дия.Бизнес;
- образовательная программа для консультантов по экспорту Train the Trainers 2.0;
- образовательная программа для компаний ИТ-сектора - "Export Evolution IT";
- торговая миссия в Швецию для представителей IT-сектора;
- международный онлайн-проект для органического сектора "Ukrainian Organic Export Days 2021".
В Минцифры отмечают, что это далеко не весь перечень проектов. Вскоре учреждение будет заниматься различными вопросами, которые волнуют малый и средний бизнес. В частности, будут помогать привлекать инвестиции, внедрять инновации, предоставлять юридическую поддержку, создадут национальную стратегию развития предпринимательства и тому подобное.
Значение Офиса
В Минцифры убеждены, что благодаря учреждению возрастет доля зарегистрированного бизнеса. А это соответственно и более налоговых поступлений в бюджет. Более того, сократится количество компаний на грани банкротства.