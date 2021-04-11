На украинском рынке появится настоящий конкурент McDonald's – американская сеть Burger King. Слухи о том, что в Киеве откроют это заведение распространяли уже давно.

Ресторатор Игорь Сухомлин заявил, что франшизу Burger King приобрела компания "Окко". В то же время представители компании сказали, что пока еще не определились окончательно.

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Что сказали в "Окко"

Источник: Retailers

В пресс-служба "Окко" не отрицали, что приобрели франшизу Burger King, но и не поспешили подтверждать информацию. Там отметили, что всегда находятся в поиске различных вариантов развития сегмента питания.

В частности, рассматриваем и сотрудничество с различными международными брендами. Однако говорить о том, кто это будет, вышеупомянутый бренд или кто-то другой – рано, мы еще финально не определились,

– сказали в "Окко".

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