В Украине заработает сеть Burger King – настоящий конкурент McDonald's
На украинском рынке появится настоящий конкурент McDonald's – американская сеть Burger King. Слухи о том, что в Киеве откроют это заведение распространяли уже давно.
Источник:фейсбук Ігоря Сухомлина
Ресторатор Игорь Сухомлин заявил, что франшизу Burger King приобрела компания "Окко". В то же время представители компании сказали, что пока еще не определились окончательно.
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Что сказали в "Окко"
Источник: Retailers
В пресс-служба "Окко" не отрицали, что приобрели франшизу Burger King, но и не поспешили подтверждать информацию. Там отметили, что всегда находятся в поиске различных вариантов развития сегмента питания.
В частности, рассматриваем и сотрудничество с различными международными брендами. Однако говорить о том, кто это будет, вышеупомянутый бренд или кто-то другой – рано, мы еще финально не определились,
– сказали в "Окко".
Burger King в Украине: последние новости
- В начале апреля киевляне начали обсуждать возможное открытие сети в столице.
- Причиной стал баннер Burger King с надписью "Скоро, 17 апреля".
- Впоследствии стало известно, что это только реклама выступления директора по маркетингу глобальной компании Burger King в Украине – Фернандо Мачадо.
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