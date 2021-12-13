В Украине уже более 250 тысяч айтишников по состоянию на декабрь 2021 года

По состоянию на декабрь 2021 года в Украине работает более 250 тысяч IT-специалистов – это рекордный рост. Говорится именно об IT-ФЛП.

Такие данные обнародовал сайт DOU. В прошлом году IT-ФЛП было чуть больше 200 тысяч.

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Как происходил расчет

Представители сайта отметили, что с 2011 года считали количество IT-специалистов в Украине по специальной формуле. Но с 2018-го в открытом доступе появился Единый государственный реестр физических лиц-предпринимателей, поэтому в этом году сайт решил взять за основу именно количество IT-ФЛП.

Также команда сайта отмечает: в этом году на DOU опубликовали более 112 тысяч вакансий. Это почти вдвое больше чем было в 2020 году. Однако здесь стоит учитывать, что тогда на рынок существенно повлиял ковидный кризис.

Как менялось количество вакансий

Согласно данным DOU, в первой половине 2021 года количество работников 50 крупнейших IT-компаний выросло на 10 тысяч специалистов.

Большинство компаний демонстрировали рекордный наем. Всего на DOU более 5 тысяч компаний опубликовали по крайней мере одну вакансию в 2021 году. Три компании разместили более двух тысяч вакансий в этом году: Intellias, Ciklum, Genesis,

– говорится в отчете.

В среднем в каждой категории количество вакансий увеличилось вдвое. Но есть несколько категорий, где видим чрезвычайный рост. Например, в HR втрое больше опубликовано вакансий: с 1767 года до более 5 тысяч в этом году.

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"Поэтому не стоит удивляться, что вам могут попадаться не очень профессиональные рекрутеры. Вероятнее всего, сейчас туда входит много начинающих", – пояснили в DOU.

Также DOU отмечает: в этом году IT-компании ощутили существенный дефицит специалистов – количество отзывов на вакансии существенно снизилось. Конечно, это повлияло на оплату труда. Даже за первое полугодие зарплаты специалистов всех уровней существенно повысились. Более 5 тысяч долларов получают чуть более 10% специалистов.

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