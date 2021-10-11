В Украине увеличились объемы производства автотранспорта: интересная инфографика

В сентябре этого года украинские заводы выпустили 909 единиц автотранспорта. Объемы отечественного производства выросли почти на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным "Укравтопрома", это на 64% больше, чем в августе этого года. Каких транспортных средств выпустили больше всего – далее в материале.

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Какого отечественного транспорта стало больше

Украинские автопроизводители в прошлом месяце больше всего собрали легковых автомобилей – 809 единиц, что на 3% лучший показатель, чем в сентябре 2020 года.

Вместе с тем выпуск коммерческих транспортных средств составил всего 4 единицы. Показатель совпадает с результатом годичной давности.

Положительный показатель роста производства в категории автобусов. В сентябре с конвейеров сошли 96 единиц этого вида транспорта, что почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года.

В подсчетах "Укравтопрома" не учтены объемы производства Кременчугского автомобильного завода. "АвтоКрАЗ" перестал отчитываться о количестве выпущенных авто с августа 2016 года.

К слову, с начала 2021 года в Украине в целом изготовлено 6 710 единиц автотранспортных средств, что в 2,2 раза больше, чем за первые 9 месяцев 2020 года, среди них:

легковые авто – 6 135 единиц (+136%);

коммерческий автотранспорт – 24 единицы (-25%);

автобусы – 551 единица (+18%).

Объемы производства автотранспорта в Украине / Инфографика UkrAutoprom