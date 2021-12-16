Для того чтобы попасть в него, клиентам нужно установить приложение сети супермаркетов. В приложении генерируется QR-код , который и пропускает покупателя во внутрь.

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Как работает автономный магазин

На входе сканируется присвоенный QR-код, после чего клиент совершает покупки и оплачивает товары на кассе самообслуживания.

Магазин площадью 45 квадратных метров предлагает около 1 тысячи товаров широкого потребления. Торговая точка работает 24/7 в формате Pick Up Point. Первые два магазина такого формата компания открыла в Украине в 2020 году, однако они не работали в автономном режиме. Сейчас их всего 10, и все они расположены в Киеве.

Напомним, недавно в столичном "Ашане" потребители обнаружили сосиски стоимостью 1 963 гривны .