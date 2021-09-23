В Украине откроют первый государственный бизнес-инкубатор: почему это важно

В Киеве, 24 сентября, Малая академия наук откроет физическое пространство первого в Украине государственного бизнес-инкубатора Ukrainian Future. До сих пор он работал исключительно в онлайн-режиме.

Инновационное пространство для предпринимателей расположено на столичном Чоколовском бульваре 13. Здесь будут оказывать все необходимые услуги для успешного открытия и ведения бизнеса.

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Что предлагает физическое пространство бизнес-инкубатора

Бизнес-инкубатор от Малой академии наук будет предлагать резидентам:

образовательно-консалтинговый центр , где можно будет получить консультации для бизнеса относительно права, финансов, маркетинга и тому подобного от штатных экспертов;

, где можно будет получить консультации для бизнеса относительно права, финансов, маркетинга и тому подобного от штатных экспертов; лабораторию прототипирования , оснащенную ЗD-принтерами, фрезерными и лазерными станками, плоттерами и вакуумной камерой, где предприниматели будут создавать макеты своих проектов;

, оснащенную ЗD-принтерами, фрезерными и лазерными станками, плоттерами и вакуумной камерой, где предприниматели будут создавать макеты своих проектов; коворкинг – рабочее пространство на 45 мест с переговорными комнатами и кухней;

– рабочее пространство на 45 мест с переговорными комнатами и кухней; онлайн-библиотеку материалов – для выбора оптимальных материалов с целью изготовления тестовых моделей изобретений;

– для выбора оптимальных материалов с целью изготовления тестовых моделей изобретений; учебные и акселерационные программы.

Первый государственный бизнес-инкубатор в Украине / Фото Ukrainian Future Incubator

Как будет работать бизнес-инкубатор

Ukrainian Future открыт для школьников и студентов, а также для команд уже сформированных стартапов. Коворкинг будет работать по трем тарифам – Basic, Standart и Resident. Услуги лаборатории будут предоставляться по 3-месячным пакетам – Basic, Standart и Pro.

Для участников программ Ukrainian Future и выпускников Малой академии наук сервисы будут бесплатными, а пространство будет работать с 9 утра до 18 часов вечера.

Пространство для предпринимателей в Киеве / Фото Ukrainian Future Incubator

Почему это важно

Ukrainian Future – это первый государственный бизнес-инкубатор в Украине. С 2018 года он предлагает образовательные программы для предпринимателей, финансирует их обучение в международных акселераторах, предоставляет гранты и менторскую поддержку.

Физическое пространство в Киеве – это еще один шаг Малой академии наук с целью развития предпринимательства в Украине.