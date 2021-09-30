В Украине обновят перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену: полный список

Минэкономики обнародовало проект постановления об изменении перечня товаров, не подлежащих обмену или возврату. Последний раз список утверждали еще более 20 лет назад.

В новом списке появятся товары, не подлежащие обмену или возврату вообще, либо частично. Если некоторые вещи не были в употреблении покупателем и это можно подтвердить, то субъект хозяйствования будет обязан принять их обратно по требованию потребителя.

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Товары надлежащего качества, которые вообще не подлежат обмену или возврату:

пищевые продукты;

лекарства;

ветеринарные препараты;

фотопленки, фотопластинки, фотобумага;

нижнее белье;

игрушки (мягкие, резиновые, надувные);

духовые инструменты, музыкальные мундштуки;

перчатки, чулочно-носочные изделия;

ткани, тюль, кружево, ковры и другие метражные изделия;

линейный и листовой металлопрокат, пиломатериалы, трубная продукция, плиты, фанера, стекло (нарезанные или раскроенные под заказ покупателя);

товары для новорожденных;

животные и растения;

табак, табачные изделия, жидкости для электронных сигарет, мундштуки и тому подобное.

В случае, если некоторые группы товаров, приведенные в списке ниже, не были в употреблении, покупатель все же будет иметь право вернуть такой товар. Однако продавец должен установить это путем проверки упаковки, которая позволит реализовать вещь другому клиенту.

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Товары надлежащего качества, которые потребитель сможет вернуть в случае подтверждения, что они не были в употреблении:

средства личной гигиены;

постельное белье;

духи и косметические средства;

носители аудио и видеоинформации;

печатные издания;

маникюрные или педикюрные инструменты и наборы;

моющие средства, пестициды, агрохимикаты;

кормовые материалы, семена и тому подобное;

химические источники тока (кроме перезаряжаемых вторичных элементов – аккумуляторов);

наушники.

К слову, в документе также указано, что за период действия предыдущего перечня изменился подход к упаковке товаров, большинство из которых упаковывается самим производителем в герметичную (вакуумную) упаковку. Это соответствует требованиям санитарных правил и обеспечивает сохранность товаров.