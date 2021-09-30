В Украине обновят перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену: полный список
Источник:"Лига:Закон"
Минэкономики обнародовало проект постановления об изменении перечня товаров, не подлежащих обмену или возврату. Последний раз список утверждали еще более 20 лет назад.
В новом списке появятся товары, не подлежащие обмену или возврату вообще, либо частично. Если некоторые вещи не были в употреблении покупателем и это можно подтвердить, то субъект хозяйствования будет обязан принять их обратно по требованию потребителя.
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Товары надлежащего качества, которые вообще не подлежат обмену или возврату:
- пищевые продукты;
- лекарства;
- ветеринарные препараты;
- фотопленки, фотопластинки, фотобумага;
- нижнее белье;
- игрушки (мягкие, резиновые, надувные);
- духовые инструменты, музыкальные мундштуки;
- перчатки, чулочно-носочные изделия;
- ткани, тюль, кружево, ковры и другие метражные изделия;
- линейный и листовой металлопрокат, пиломатериалы, трубная продукция, плиты, фанера, стекло (нарезанные или раскроенные под заказ покупателя);
- товары для новорожденных;
- животные и растения;
- табак, табачные изделия, жидкости для электронных сигарет, мундштуки и тому подобное.
В случае, если некоторые группы товаров, приведенные в списке ниже, не были в употреблении, покупатель все же будет иметь право вернуть такой товар. Однако продавец должен установить это путем проверки упаковки, которая позволит реализовать вещь другому клиенту.
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Товары надлежащего качества, которые потребитель сможет вернуть в случае подтверждения, что они не были в употреблении:
- средства личной гигиены;
- постельное белье;
- духи и косметические средства;
- носители аудио и видеоинформации;
- печатные издания;
- маникюрные или педикюрные инструменты и наборы;
- моющие средства, пестициды, агрохимикаты;
- кормовые материалы, семена и тому подобное;
- химические источники тока (кроме перезаряжаемых вторичных элементов – аккумуляторов);
- наушники.
К слову, в документе также указано, что за период действия предыдущего перечня изменился подход к упаковке товаров, большинство из которых упаковывается самим производителем в герметичную (вакуумную) упаковку. Это соответствует требованиям санитарных правил и обеспечивает сохранность товаров.