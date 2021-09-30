В новом списке появятся товары, не подлежащие обмену или возврату вообще, либо частично. Если некоторые вещи не были в употреблении покупателем и это можно подтвердить, то субъект хозяйствования будет обязан принять их обратно по требованию потребителя.

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Товары надлежащего качества, которые вообще не подлежат обмену или возврату:

  • пищевые продукты;
  • лекарства;
  • ветеринарные препараты;
  • фотопленки, фотопластинки, фотобумага;
  • нижнее белье;
  • игрушки (мягкие, резиновые, надувные);
  • духовые инструменты, музыкальные мундштуки;
  • перчатки, чулочно-носочные изделия;
  • ткани, тюль, кружево, ковры и другие метражные изделия;
  • линейный и листовой металлопрокат, пиломатериалы, трубная продукция, плиты, фанера, стекло (нарезанные или раскроенные под заказ покупателя);
  • товары для новорожденных;
  • животные и растения;
  • табак, табачные изделия, жидкости для электронных сигарет, мундштуки и тому подобное.

В случае, если некоторые группы товаров, приведенные в списке ниже, не были в употреблении, покупатель все же будет иметь право вернуть такой товар. Однако продавец должен установить это путем проверки упаковки, которая позволит реализовать вещь другому клиенту.

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Товары надлежащего качества, которые потребитель сможет вернуть в случае подтверждения, что они не были в употреблении:

  • средства личной гигиены;
  • постельное белье;
  • духи и косметические средства;
  • носители аудио и видеоинформации;
  • печатные издания;
  • маникюрные или педикюрные инструменты и наборы;
  • моющие средства, пестициды, агрохимикаты;
  • кормовые материалы, семена и тому подобное;
  • химические источники тока (кроме перезаряжаемых вторичных элементов – аккумуляторов);
  • наушники.

К слову, в документе также указано, что за период действия предыдущего перечня изменился подход к упаковке товаров, большинство из которых упаковывается самим производителем в герметичную (вакуумную) упаковку. Это соответствует требованиям санитарных правил и обеспечивает сохранность товаров.