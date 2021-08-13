В Украине миллион фрилансеров: за что и сколько они получают

Крупнейший сервис удаленной работы Freelancehunt зарегистрировал миллионного фрилансера. Сколько же зарабатывают в Украине те, кто решился работать в режиме фриланс.

По данным Freelancehunt 1 миллион фрилансеров компании удалось собрать на собственном сервисе за 16 лет работы. В 2006 году на фриланс-сервисе было зарегистрировано только 970 фрилансеров, 220 заказчиков и 107 проектов.

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В компании утверждают, что развитию фриланса в Украине способствуют мировые тренды, в частности, переход бизнеса в онлайн. Также отмечают, что очень многие пользователи присоединились к сервису поиска работы в формате фриланс в кризисные годы.

Специалисты ищут варианты подработки или хотят полностью распрощаться с офисом. Для заказчиков это возможность выбрать компетентного специалиста, работа с которым напрямую обходится дешевле,

– говорит основатель сервиса Freelancehunt Олег Топчий.

Кого среди фрилансеров больше всего

Более половины украинских фрилансеров – дизайнеры и программисты. Также в списке всегда востребованы копирайтеры, маркетологи и переводчики. Главные преимущества фриланса – свободный график и отсутствие контроля начальства.

Основные тенденции фриланса

28% всех специалистов – дизайнеры,

44% всех заказов сосредоточено у программистов,

в 1,8 раза вырос спрос на бухгалтеров и юристов,

в 2,7 раза выросли гонорары в мобильных разработчиков.

Тенденции фриланса в Украине / Фото Freelancehunt​

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Сколько и на чем зарабатывают фрилансеры

Половина фрилансеров в Украине ежемесячно получает от 400 до 600 долларов, а более трети – от 1 тысячи долларов и выше. Еще больше могут зарабатывать узкопрофильные специалисты или фрилансеры с высоким рейтингом.

Больше всего заказов для фрилансеров размещают IT-компании, маркетинговые агентства, дизайнерские студии и заказчики из сферы услуг. Клиентам нужны тексты, иллюстрации, переводы, логотипы и верстка буклетов. Также заказывают разработку приложений для Android и iOS.

Большинство работников на фрилансе – это ФЛП, каждый третий – представитель малого и среднего бизнеса.

В Украине миллион фрилансеров / Фото Freelancehunt

Что не нравится фрилансерам

Фрилансерам не нравится, что пользователей много и приходится конкурировать, заказы приходят нестабильно, нельзя пообщаться с коллегами, а специалисты занижают цены.

Еще их не устраивает, что чужие сайты копируют, а отзывы часто покупают.