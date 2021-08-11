В Украине будут выпускать Mercedes: в ЗАЗ подтвердили запуск нового проекта

Глава правления ЗАЗ Николай Евдокименко подтвердил, что Запорожский автомобилестроительный завод намерен выпустить автобус под брендом Mercedes. А также сообщил детали запуска в Украине производства автобусов по немецким стандартам.

Как заявляет руководство ЗАЗ, новый девятиметровый автобус среднего класса ЗАЗ А09 сейчас находится на ресурсных испытаниях.

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Автобус сертифицирован для рынка Украины и сейчас проходит дорожные испытания, примерно 50 тысяч километров пробега,

– заявил руководитель ЗАЗ.

Также Николай Евдокименко отметил, что на сегодня проводятся завершающие процедуры по подготовке к выпуску нового автобуса и подготовка к аудиту со стороны компании Mercedes.

Украинский автобус под брендом Mercedes

Автобус будет не только оборудоваться мотором, трансмиссией и другими комплектующими от именитого немецкого бренда, но и даже может даже получить логотип Mercedes на решетку радиатора.

Автобус рассчитан на 36 пассажиров и оснащается 3,9-литровым турбодизелем Mercedes-Benz 4D34i стандарта Евро-5.

Мы должны подтвердить производителю, что мы отвечаем его требованиям и вместо бренда ЗАЗ появится бренд "Mercedes" и автобус автоматически попадает в сеть продаж – это Европа, Казахстан, Узбекистан,

– объясняет глава правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

Ресурсные испытания и аудит должны завершиться уже в текущем году. В 2021 году Запорожский автомобилестроительный завод готовится выпустить около 160 автобусов, часть из которых отправится на экспорт.

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ЗАЗ уже работает на экспорт

Для Запорожского автомобилестроительного завода это уже не первый опыт работы на европейские рынки.

Первый квартал текущего года завод работал на экспорт. ЗАЗ выиграл тендер на поставку 25 низкопольных городских автобусов для польского города Эльблонг. Стоимость одного автобуса – около 75 тысяч евро.

ЗАЗ выходит на европейские рынки / Фото Укравто

Сегодня ЗАЗ выпускает 7 легковых автомобилей в час. До конца года завод планирует выпустить 6 000 – 6 500 автомобилей и 160 автобусов.

Кроме того, предприятие выпускает мобильные офисы на базе грузовых авто, которые можно использовать в качестве передвижного почтового отделения, центра административных услуг или пункта медицинской помощи, а также запчасти, в том числе для Египта.