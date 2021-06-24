В Украине 78% молодежи не хотят работать по специальности: интересный опрос

Большинство абитуриентов и студентов рассказали, что хотят работать в сфере розничной торговли, продаж и закупок. Однако многие люди сказали о том, что будут учиться в высших учебных заведениях на другую специальность.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи молодежи. Среди них – школьники старших классов, абитуриенты и студенты.

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Чего хочет молодежь

40% опрошенных готовы работать за 5 – 10 тысяч гривен в месяц, 28% будут выполнять работу за 10 – 15 тысяч гривен, а еще 15% ожидают, что им будут платить от 15 тысяч гривен и больше.

Самые популярные 5 сфер, которые интересны молодежи:

торговля и продажи – 18%;

гостинично-ресторанный бизнес – 17%;

ИТ-сфера – 11%;

маркетинг, реклама, дизайн и SMM – 10%;

строительство – 6%.

Молодежь все чаще выбирает специальность по собственным интересам, а не условным престижем в обществе. Это создает большие возможности для развития бизнеса и экономики,

– сказала руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина.

Чего хотят родители

Специалисты опросили и родителей. Как стало известно, обычно родители хотят, чтобы дети стали предпринимателями или госслужащими. В то же время меньше видят своих детей в сфере образования, стартапах и общественном секторе.

Самые популярные 5 сфер, по мнению родителей:

ИТ – 19%;

медицина и фармация – 8%;

юриспруденция и бухгалтерия – 8%;

маркетинг, реклама, дизайн и SMM – 6%;

культура и искусство – 6%.

Стоит заметить, что 42% родителей все еще активно участвуют в выборе профессии абитуриента. В то же время только 39% позволяют ребенку самостоятельно выбрать профессию.

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