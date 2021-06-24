В Украине 78% молодежи не хотят работать по специальности: интересный опрос
Источник:"OLX робота"
Большинство абитуриентов и студентов рассказали, что хотят работать в сфере розничной торговли, продаж и закупок. Однако многие люди сказали о том, что будут учиться в высших учебных заведениях на другую специальность.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи молодежи. Среди них – школьники старших классов, абитуриенты и студенты.
Интересно Киевстар приглашает студентов на стажировку по программе STARt Yourself
Чего хочет молодежь
40% опрошенных готовы работать за 5 – 10 тысяч гривен в месяц, 28% будут выполнять работу за 10 – 15 тысяч гривен, а еще 15% ожидают, что им будут платить от 15 тысяч гривен и больше.
Самые популярные 5 сфер, которые интересны молодежи:
- торговля и продажи – 18%;
- гостинично-ресторанный бизнес – 17%;
- ИТ-сфера – 11%;
- маркетинг, реклама, дизайн и SMM – 10%;
- строительство – 6%.
Молодежь все чаще выбирает специальность по собственным интересам, а не условным престижем в обществе. Это создает большие возможности для развития бизнеса и экономики,
– сказала руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина.
Чего хотят родители
Специалисты опросили и родителей. Как стало известно, обычно родители хотят, чтобы дети стали предпринимателями или госслужащими. В то же время меньше видят своих детей в сфере образования, стартапах и общественном секторе.
Самые популярные 5 сфер, по мнению родителей:
- ИТ – 19%;
- медицина и фармация – 8%;
- юриспруденция и бухгалтерия – 8%;
- маркетинг, реклама, дизайн и SMM – 6%;
- культура и искусство – 6%.
Стоит заметить, что 42% родителей все еще активно участвуют в выборе профессии абитуриента. В то же время только 39% позволяют ребенку самостоятельно выбрать профессию.
Хотите освоить профессию будущего и стать Data Scientist? Узнайте о Big Data School от Киевстар и открывайте для себя новые профессиональные возможности. Никто не расскажет об опыте лучше выпускников школы – читайте отзывы по ссылке.