Можно приобрести картинку в интернете и перепродать ее в десятки раз дороже. Хотя рынок NFT-искусства только начал развиваться, но Украина уже в пятерке лидеров.

Технология NFT вывела современное искусство на новый уровень. Богачи покупают картинки из интернета за большие деньги, а художники и агенты подхватили новомодную волну и зарабатывают состояния.

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Как рассказали специалисты, Украина входит в ТОП-5 стран, которые присоединились к рынку NFT-искусства.

Украинская художница Зоя Скоропаденко, которая живет в Монако, выставлялась в Париже и Токио. Однако когда из-за пандемии галереи приостановили работу, она попробовала себя на новом рынке.

Мастодонты в шоке, паника страшная. Там сейчас такие обороты! Это как ночной клуб, в котором вы впервые. Никто ничего не понимает, но все все покупают, всем весело,

— рассказывает Скоропаденко.

Зоя уже заработала две тысячи евро и планирует целые цифровые выставки.

Однако, прежде чем заработать, нужно вложить деньги. По словам художницы, NFT-токен для картины будет стоить от нескольких до 500 долларов. Также нужна раскрутка, ведь конкуренция — немалая.

Максим и Анна, которые работают как арт-дуэт "Ветерис фэмили", картину в формате NFT продали за тысячу долларов. Роботы создают на электронном планшете, "токенизуют" и загружают в виртуальные каталоги.

NFT-токен как электронная подпись автора. Тысячи компьютеров по всему миру создают код, который невозможно подделать.

Это объект права собственности на что угодно, записанный в реестре блокчейн. Тот, кто владеет ключом к этому токену, он как будто и есть его владельцем,

— объясняет агент по NFT-искусства Алексей.

"Токенизировать" можно видео, текст или музыку. К примеру, художник из Львова выставил цифровую копию своей скульптуры за два миллиона долларов.

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В то же время сферу тщательно изучают и мошенники, которые берут чужие работы и публикуют их под своим именем. В дополнение, все операции анонимные, так NFT-искусство может стать новым способом отмывать деньги.

NFT (Non-fungible token, невзаимозаменяемыми токен) - современная технология, основанная на смартконтрактах блокчейна Ethereum. Она закрепляет за лицом право собственности на определенный цифровой товар. Такой токен является уникальным по своим характеристикам, его невозможно заменить никаким другим.

С чего все началось