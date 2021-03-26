Несмотря на пандемию украинцы активно открывают компании в соседней стране. Как выросло количество предпринимателей за время пандемии – читайте дальше.

В феврале этого года почти четыре из пяти экономических иммигрантов из Украины имели планы или собирались начать собственный бизнес в Польше. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Gremi Personal.

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Количество украинцев, которые хотят начать свой бизнес в Польше, выросло 5,9 тысячи.

Почему украинцы открывают бизнес в Польше

географическая близость;

похожий язык;

стабильная экономика;

прозрачные условия для открытия и ведения бизнеса для иностранцев;

прозрачные налоговые нормы и государственные нормы.

Интересно, что последние две причины являются определяющими.

Поляки имеют менталитет, подобный нашему, но европейский подход к ведению бизнеса,

– отмечает Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

Эксперт также называет пандемию коронавируса как одну из причин. Она породила новую тенденцию экономической миграции из Украины. Владельцы среднего и малого бизнеса, который обанкротился, отправились в Польшу и, освоившись, создают компании там.

Какой бизнес открывают украинцы

Согласно исследованию EWL осенью 2019 года украинцы в Польше рассматривали возможность открыть собственный бизнес в:

сфере услуг;

торговли;

культурно-развлекательной отрасли;

строительстве;

логистике;

гостиничном бизнесе.

Правда, коронавирус несколько изменил этот перечень.

Иностранцы в Польше, как и поляки, вынесли урок из пандемии коронавируса. Поэтому они чаще проверяют возможность открытия собственного бизнеса в отраслях, устойчивых к возможным локдаунам, то есть в области торговли продуктами, логистике, реконструкции и строительстве,

– объясняет Рафал Мроз из компании EWL.

Всего в 2020 году в Польше зарегистрировались 21,5 тысячи иностранцев-предпринимателей. Это на 11% больше, чем в 2019 году.

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