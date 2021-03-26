Коронавирус не остановил украинцев в Польше: они открыли еще больше компаний
Несмотря на пандемию украинцы активно открывают компании в соседней стране. Как выросло количество предпринимателей за время пандемии – читайте дальше.
Источник:Rzechpospolita
В феврале этого года почти четыре из пяти экономических иммигрантов из Украины имели планы или собирались начать собственный бизнес в Польше. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Gremi Personal.
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Количество украинцев, которые хотят начать свой бизнес в Польше, выросло 5,9 тысячи.
Почему украинцы открывают бизнес в Польше
- географическая близость;
- похожий язык;
- стабильная экономика;
- прозрачные условия для открытия и ведения бизнеса для иностранцев;
- прозрачные налоговые нормы и государственные нормы.
Интересно, что последние две причины являются определяющими.
Поляки имеют менталитет, подобный нашему, но европейский подход к ведению бизнеса,
– отмечает Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.
Эксперт также называет пандемию коронавируса как одну из причин. Она породила новую тенденцию экономической миграции из Украины. Владельцы среднего и малого бизнеса, который обанкротился, отправились в Польшу и, освоившись, создают компании там.
Какой бизнес открывают украинцы
Согласно исследованию EWL осенью 2019 года украинцы в Польше рассматривали возможность открыть собственный бизнес в:
- сфере услуг;
- торговли;
- культурно-развлекательной отрасли;
- строительстве;
- логистике;
- гостиничном бизнесе.
Правда, коронавирус несколько изменил этот перечень.
Иностранцы в Польше, как и поляки, вынесли урок из пандемии коронавируса. Поэтому они чаще проверяют возможность открытия собственного бизнеса в отраслях, устойчивых к возможным локдаунам, то есть в области торговли продуктами, логистике, реконструкции и строительстве,
– объясняет Рафал Мроз из компании EWL.
Всего в 2020 году в Польше зарегистрировались 21,5 тысячи иностранцев-предпринимателей. Это на 11% больше, чем в 2019 году.
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