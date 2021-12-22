Украинцы могут получить от 100 тысяч евро на создание собственного стартапа

Испанский инкубатор Demium объявил конкурс для талантливых украинцев AllStartup Weekend. Лучшие бизнес-идеи участников получат финансирование от 100 тысяч евро.

К участию в конкурсе приглашают как индивидуальных кандидатов, так и готовые стартап-команды. Победители станут участниками 6-месячной инкубационной программы, которая будет проходить в онлайн и офлайн-режимах.

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Детали конкурса

AllStartup Weekend проводится в формате хакатона – мероприятия, в ходе которого специалисты из разных отраслей объединяются в команды и решают определенные задачи в течение ограниченного времени. Участие в конкурсе позволит индивидуальным предпринимателям и техническим специалистам стать соучредителями стартапа, в котором они смогут реализовать свой потенциал.

Мы считаем, что Украина – очень перспективный рынок, поскольку здесь очень большое количество талантливых предпринимателей и специалистов. Они встречают на своем пути большое количество препятствий, мешающих достичь успеха. Наша задача – помочь им преодолеть трудности. Монте Дэвис СЕО Demium

Наиболее талантливые участники смогут пройти 6-месячную программу, где менторы помогут разработать бизнес-модель и подготовиться к инвестициям на ранней стадии. По результатам отбора стартапы получат от 100 тысяч евро.

Добавим, что украинцы, прошедшие программу, уже создали более 40 стартапов. 6 из них привлекли инвестиции на общую сумму около миллиона евро.

Что известно об организаторе Demium – испанский инкубатор, основанный в 2013 году в Валенсии. Сотрудничает с компанией-инвестором и вкладывает деньги в таланты. Является одним из наиболее активных венчурных фондов Европы, который уже проинвестировал в такие украинские стартапы, как Recoshelf, DrugCard, Clean Drops и другие. Компания представлена ​​в пяти странах: Испании, Португалии, Греции, Польше и Украине.

Как принять участие

Процесс отбора состоит из серии интервью с командой Demium в онлайн и офлайн-режиме. С индивидуальными кандидатами, желающими создать новый проект или присоединиться к существующей команде, обсудят их бекграунд, предыдущий опыт и готовность создать собственную компанию.

Каждая команда будет оцениваться по следующим критериям:

состав команды;

идеи;

уровень прогресса;

возможность создать продукт, отвечающий спросу на рынке.

Лучшие примут участие в трехдневном AllStartup Weekend, где во время воркшопов обретут новые навыки. При поддержке менторов каждая команда представит свой проект представителям Demium, а уже лучшие из лучших примут участие в 6-месячной программе.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке. Регистрация продлится до 28 января 2022 года.