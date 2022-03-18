Украинцев призвали присоединиться к митингам под офисами компаний, которые не уходят из России

На следующей неделе в разных странах состоятся митинги возле главных офисов до сих пор сотрудничающих с Россией компаний.

К организации акций протеста присоединятся украинские посольства, украинская диаспора и все, кто готов поддержать Украину.

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Чтобы поучаствовать в митинге, нужно заполнить короткую форму. С каждым согласуют место и время, а также пришлют более подробную информацию после заполнения формы.

Также обращаются к работникам компаний, которые не уходят из российского рынка. Их просят предоставить определенную информацию о компании, например, насколько велик у этой компании бизнес в России и почему она не уходит с рынка агрессора, а также, что убедит компанию пойти на этот шаг. Конечно, все это анонимно. Нардеп Железняк попросил присылать информацию на его почту, доступ к которой есть только у него – helpua.donations@gmail.com.

Где планируются митинги

Metro – Дюссельдорф, Германия;

Danone – Париж, Франция;

Nestlé – Веве, Швейцария;

Colgate-Palmolive – Нью-Йорк, США;

Johnson & Johnson – Нью-Джерси, США;

Renault – Париж, Франция;

SKF – Гетеборг, Швеция;

Bosch – Герлинген, Германия;

Danieli – Буттрио, Италия;

Grundfos – Бьеррингбро, Дания;

Syngenta – Базель, Швейцария

DuPont – Делавер, США;

Dow Chemical – Мичиган, США;

Райффайзен – Вена, Австрия;

Unicredit – Милан, Италия;

Société Générale – Париж, Франция;

Citi – Нью-Йорк, США.

Правда, список компаний может меняться. Всех, кто заполнил форму, будут предупреждать о любых изменениях и новых деталях.

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