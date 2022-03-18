Украинцев призвали присоединиться к митингам под офисами компаний, которые не уходят из России

18 марта 2022 , 12:34
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Источник:

телеграм-канал Ярослава Железняка

На следующей неделе в разных странах состоятся митинги возле главных офисов до сих пор сотрудничающих с Россией компаний.

К организации акций протеста присоединятся украинские посольства, украинская диаспора и все, кто готов поддержать Украину.

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Чтобы поучаствовать в митинге, нужно заполнить короткую форму. С каждым согласуют место и время, а также пришлют более подробную информацию после заполнения формы.

Также обращаются к работникам компаний, которые не уходят из российского рынка. Их просят предоставить определенную информацию о компании, например, насколько велик у этой компании бизнес в России и почему она не уходит с рынка агрессора, а также, что убедит компанию пойти на этот шаг. Конечно, все это анонимно. Нардеп Железняк попросил присылать информацию на его почту, доступ к которой есть только у него –  helpua.donations@gmail.com.

Где планируются митинги

  • Metro – Дюссельдорф, Германия;
  • Danone – Париж, Франция;
  • Nestlé – Веве, Швейцария;
  • Colgate-Palmolive – Нью-Йорк, США;
  • Johnson & Johnson – Нью-Джерси, США;
  • Renault – Париж, Франция;
  • SKF – Гетеборг, Швеция;
  • Bosch – Герлинген, Германия;
  • Danieli – Буттрио, Италия;
  • Grundfos – Бьеррингбро, Дания;
  • Syngenta – Базель, Швейцария
  • DuPont – Делавер, США;
  • Dow Chemical – Мичиган, США;
  • Райффайзен – Вена, Австрия;
  • Unicredit – Милан, Италия;
  • Société Générale – Париж, Франция;
  • Citi – Нью-Йорк, США.

Правда, список компаний может меняться. Всех, кто заполнил форму, будут предупреждать о любых изменениях и новых деталях.

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Автор: Юлія Поскробок