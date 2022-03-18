Украинцев призвали присоединиться к митингам под офисами компаний, которые не уходят из России
Источник:телеграм-канал Ярослава Железняка
На следующей неделе в разных странах состоятся митинги возле главных офисов до сих пор сотрудничающих с Россией компаний.
К организации акций протеста присоединятся украинские посольства, украинская диаспора и все, кто готов поддержать Украину.
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Чтобы поучаствовать в митинге, нужно заполнить короткую форму. С каждым согласуют место и время, а также пришлют более подробную информацию после заполнения формы.
Также обращаются к работникам компаний, которые не уходят из российского рынка. Их просят предоставить определенную информацию о компании, например, насколько велик у этой компании бизнес в России и почему она не уходит с рынка агрессора, а также, что убедит компанию пойти на этот шаг. Конечно, все это анонимно. Нардеп Железняк попросил присылать информацию на его почту, доступ к которой есть только у него – helpua.donations@gmail.com.
Где планируются митинги
- Metro – Дюссельдорф, Германия;
- Danone – Париж, Франция;
- Nestlé – Веве, Швейцария;
- Colgate-Palmolive – Нью-Йорк, США;
- Johnson & Johnson – Нью-Джерси, США;
- Renault – Париж, Франция;
- SKF – Гетеборг, Швеция;
- Bosch – Герлинген, Германия;
- Danieli – Буттрио, Италия;
- Grundfos – Бьеррингбро, Дания;
- Syngenta – Базель, Швейцария
- DuPont – Делавер, США;
- Dow Chemical – Мичиган, США;
- Райффайзен – Вена, Австрия;
- Unicredit – Милан, Италия;
- Société Générale – Париж, Франция;
- Citi – Нью-Йорк, США.
Правда, список компаний может меняться. Всех, кто заполнил форму, будут предупреждать о любых изменениях и новых деталях.
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