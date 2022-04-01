Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк. Уже около 500 компаний покинули рынок страны-агрессора. Но некоторые продолжают зарабатывать кровавые деньги.

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Мы не говорим о каких-либо репарациях или фискальных интересах, мы говорим и требуем справедливости. Если вы продолжаете финансировать войну России в Украине, будьте готовы к новым реалиям – большим налогам,

– сказала она.

Продолжая работать в России, компании уплачивают налоги и таким образом финансируют войну против Украины. Более того, головные офисы этих компаний давят на украинские и даже угрожают им. Так, Leroy Merlin отключил своих работников от корпоративной почты, а Metro пригрозил отключить украинские магазины от централизованных закупок и поставок товара.

Украина имеет право на повышение налога

Елена Шуляк заверила, что у Украины есть полное право принимать такие законы, ведь ни одна международная конвенция не ограничивает таких действий.

Главные изменения

Международные компании, продолжающие работать в России, будут облагаться налогом больше, чем все остальные. Для них будет применен коэффициент 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество.

Такие компании должны будут подать соответствующее уведомление по применению увеличенной налоговой нагрузки. Украина также будет проверять компании на связи с Россией.

Все компании, связанные с Россией и перейдут на повышенный налог, будут опубликованы на официальном вебпортале ГНС. Украинцы должны знать о брендах, финансирующих войну против них.

Напомним, что компании, связанные с Россией и Беларусью, получили 198 миллиардов гривен дохода в Украине в 2020 году. А около 31 тысячи россиян и белорусов являются собственниками, учредителями или акционерами бизнеса в Украине.

Обратите внимание! Среди компаний, которые до сих пор не покинули Россию, Ашан, Metro, Nestle, Mars, Raiffeisen, Huawei, Lenovo, Xiaomi, Turkish Airlines, Barilla, Danone, Hilton и многие другие.

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