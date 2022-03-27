Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев рассказал, что состоялось совещание с Минфином и ГНС. Темой был законопроект о дополнительном обложении для компаний, которые заработают на крови украинцев.

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Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5,

– говорится в сообщении.

Также Гетманцев пообещал, что компании, которые получают прибыль на территории страны-агрессора, ожидают дополнительные налоговые стимулы прекратить это делать.

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