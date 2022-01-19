Об этом свидетельствуют данные исследования Высшей школы венчурного капитала Стэнфордского университета. Отмечается, что среди 500 единорогов США 44% их учредителей родом из другой страны.

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Рейтинг стран, откуда родом основатели американских единорогов

Наибольшее количество основателей американских единорогов родом из Индии. По данным исследования, 90 представителей этой страны создали стартапы, которые сейчас оцениваются более чем в 1 миллиард долларов.

На втором месте разместились разработчики из Израиля – всего 52 основателя создали одни из крупнейших стартапов США. Тройку лидеров закрывают канадцы – 42 представителя этой страны основали успешных американских единорогов.

Далее рейтинг выглядит следующим образом :

Великобритания – 31 основатель;

Китай – 27 представителей;

Германия – 18 фаундеров;

Франция – 17 разработчиков;

Россия – 14 учредителей;