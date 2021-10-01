Украина имеет все шансы стать лидером в области искусственного интеллекта

Украина не отстает от других стран в сфере IT. В последнее время наиболее трендовыми направлениями являются искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML). Так, спрос на эти продукты растет и инвестиции увеличиваются на миллионы долларов ежегодно.

Почему Украина может стать лидером в области искусственного интеллекта и машинного обучения, какие трудности возникают на пути к успеху и как их преодолеть, – об этом Сергей Карташов, Senior Partner технологической компании Roos, рассказал украинским СМИ.

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О развитии сферы AI и ML в украинском IT

AI- и ML-технологии регулярно применяют в различных сферах:

в разработке компьютерных игр и приложений;

в финансовых структурах;

аналитике;

медицине.

В частности, во время карантина китайские программисты создали систему на базе AI, позволяет следить и вести учет того, как жители придерживаются карантина. В медицине стремительно разрабатываются сервисы для диагностики различных типов заболеваний с помощью технологий машинного обучения.

"Стартапы, в которые внедряются эти технологии, нередко становятся объектом интереса у частных инвесторов во всем мире, – делится Сергей Карташов. – Еще в 2020 году примерно 40% от общего числа капиталовложений в IT-индустрию прошлись именно на проекты II".

Нам не хватает опытных разработчиков

В мире спрос на IT-специалистов огромен, и украинские работники становятся привлекательными для международных компаний, о чем Карташов рассказал журналистам UNN. С одной стороны, это хорошо, а с другой – приводит к оттоку кадров. Это первая проблема, с которой сегодня сталкивается IT. Есть спрос, однако он выше предложения. Только в 2020 году 30% вакансий в IT-компаниях не были закрытыми.

Чувствуется и дефицит опытных СЕО, которые готовы с нуля построить команду, поставить правильные KPI, вывести продукт на рынок,

– сообщает Карташов.



Сергей Карташов / Фото Online.ua

Причины проблемы:

за последние годы значительно вырос внутренний рынок IT-проектов;

иностранные компании стали гораздо активнее открывать свои офисы в Украине и набирать сотрудников;

вузы и курсы не успевают готовить необходимое количество качественных специалистов.

Это все прекрасно понимает бизнес. Украинские IT-компании уже начали искать варианты решения этой проблемы,

– делится Сергей Карташов.

Карташов рассказал журналистам издания "Украинские новости", что в Украине развитие AI- и ML-технологий происходит не так интенсивно, как за рубежом. Но мы готовы выдавать качественные продукты на базе искусственного интеллекта.

За последнее десятилетие подобных проектов было немало,

– уверяет Сергей Карташов.

В качестве примера Сергей приводит программу для проверки текстов Grammarly, систему Grammarly для финансовых организаций от стартапа Scorto, и разработанную в Viewdle технологию распознавания объектов и лиц из изображений, которую впоследствии приобрела Google Inc и использовала в своей поисковой системе.

Новый подход – создание IT-университетов

В 2021 году сразу несколько украинских IT-компаний сообщили о создании IT-институтов. В частности, один из них основатель Roosh Сергей Токарев совместно с президентом Киевской школы экономики Тимофеем Миловановом в августе сообщили о строительстве университета по примеру американского Стэнфорда, ведь там очень грамотный подход к изучению STEM. К преподаванию привлекать не только украинских, но и европейских и американских специалистов.

Тренды в IT стремительно меняются. Украинские вузы не могут позволить себе менять программы с такой же интенсивностью,

– отмечает Карташов.



Сергей Карташов / Фото UNN

"В результате, после выпуска молодым специалистам приходится доучиваться на профильных курсах. Очень часто это происходит за счет компании, в которую приходит работать разработчик", – он дополняет.

Создание таких университетов значительно улучшит систему развития IT-специалистов, ведь в Украине пока не хватает подобной модели обучения. Как и во всех областях, основной акцент на теорию, а практики мало. Студентов учат программированию, но не создание стартапов, ведения бизнеса, юридическим тонкостям и другим прикладным дисциплинам.

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"А еще на рынке есть много случаев, когда привлекают финансирование, но не имеют банальной финансовой и юридической грамотности; основатели теряли контроль над своим проектом, так как полностью его продали, но оставались обязательствам перед инвесторами. О какой мотивации можно говорить в таких ситуациях? " – думает Карташов, говоря о необходимости введения прикладных дисциплин в обучении разработчиков.

Право на ошибку, или почему западная культура инвестирования поможет

Было бы неплохо, если бы развития украинских стартапов помогла западная культура инвестирования. По американской традиции, в частности, развито право на ошибку. Учредители могут создать несколько неудачных проектов перед тем, как их очередной продукт выстрелит на рынке. Что интересно – инвесторы готовы за это платить.

Экономика заинтересована в том, чтобы из миллиона экспериментов вышел новый Apple, Amazon или что-то новое, что станет новым основным драйвером,

– объясняет Сергей Карташов.

Американские инвесторы спокойно относятся к ситуации, когда 8 из 10 профинансированных стартапов прогорают. Почему? Во-первых, на 2 из 10 они же заработают. Во-вторых, другие проекты, которые считают неудачными, все равно принесут пользу – опыт первую очередь. Молодая команда попробует свои силы, разовьет технические навыки, поработает с инвесторами и юридическими компаниями. Это хорошо, что есть такая возможность. В Украине мы не можем проработать это.

К такой культуры сложно прийти. Психологически нам пока не доступно такое мышление. Но без этого гораздо сложнее воспитывать людей, которые будут составлять команды уникальных специалистов будущего,

– поделился Senior Partner Roosh Сергей Карташов.

SAFE-договора или договора о предстоящих акциях

Это еще одна разновидность инвестирования, но пока малознакомый украинском. По SAFE-договорам инвестор дает проекту деньги на реализацию идеи, а когда стартап выпустит акции, часть из них перейдут инвестору. По словам Карташова, в Украине этот тип инвестирования только зарождается и может способствовать серьезному развития рынка стартапов.

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Будущее уже здесь

Разработка на базе искусственного интеллекта уже закрепились в жизни каждого, достаточно оглянуться вокруг,

– говорит Senior Partner Roosh.

Действительно, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день: роботы-пылесосы, программы для перевода, корректировка текстов, распознавания лиц в соцсетях, сканеры отпечатков в мобильных устройствах.

Таким образом, в Украине есть все шансы занять достойное место в Восточной Европе в разработке в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Программисты работают над проблемами на пути к успеху и Сергей Карташов уверен, что "будущее уже здесь".