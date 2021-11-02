Украина будет выдавать безработным до 100 тысяч гривен на открытие собственного дела

2 ноября 2021 , 16:18
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Министерство социальной политики

С января 2022 года государство будет выдавать деньги на открытие бизнеса. Принять участие в программе смогут безработные украинцы, которые получают социальную помощь как представители малообеспеченных семей.

В рамках программы "Рука помощи" граждане смогут получить ссуду в размере до 15 минимальных зарплат (по состоянию на начало 2022 года – 97 500 гривен). По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на такую ​​инициативу в бюджете планируют выделить около 100 миллионов гривен.

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Условия программы

  • Средства по программе будут пересылаться безналично. Их можно будет использовать только для оплаты счетов за оборудование и материалы
  • Кредит будут давать беспроцентно, а вернуть его нужно в течение 3 лет. При этом сумма возврата будет меньше – с нее вычтут уплаченные за этот период налоги и ЕСВ.
  • Деньги можно не отдавать, если налоги превысят сумму помощи или если предприниматель примет на работу еще двух безработных украинцев по направлению центра занятости.

Такая инициатива поможет создать около 2 – 3 тысяч новых малых предприятий,
– отметила министр социальной политики.

Как принять участие

  1. Подать заявление в центр занятости по месту жительства вместе со справкой об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-планом будущего предприятия.
  2. Работники центров занятости будут консультировать участников и проводить бесплатные обучения предпринимательству.
  3. После рассмотрения заявки региональной комиссией, участник должен зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо в течение месяца и заключить соглашение с региональным центром занятости.
  4. Для получения средств необходимо предоставить центру занятости счет и договор, заключенный между участником программы и поставщиком оборудования или материалов.
  5. На основании этих документов центр занятости будет оплачивать участникам расходы.
Автор: Сергій Зятюк