Украина будет выдавать безработным до 100 тысяч гривен на открытие собственного дела
2 ноября 2021 , 16:18Читати новину українською
Источник:Министерство социальной политики
С января 2022 года государство будет выдавать деньги на открытие бизнеса. Принять участие в программе смогут безработные украинцы, которые получают социальную помощь как представители малообеспеченных семей.
В рамках программы "Рука помощи" граждане смогут получить ссуду в размере до 15 минимальных зарплат (по состоянию на начало 2022 года – 97 500 гривен). По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на такую инициативу в бюджете планируют выделить около 100 миллионов гривен.
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Условия программы
- Средства по программе будут пересылаться безналично. Их можно будет использовать только для оплаты счетов за оборудование и материалы.
- Кредит будут давать беспроцентно, а вернуть его нужно в течение 3 лет. При этом сумма возврата будет меньше – с нее вычтут уплаченные за этот период налоги и ЕСВ.
- Деньги можно не отдавать, если налоги превысят сумму помощи или если предприниматель примет на работу еще двух безработных украинцев по направлению центра занятости.
Такая инициатива поможет создать около 2 – 3 тысяч новых малых предприятий,
– отметила министр социальной политики.
Как принять участие
- Подать заявление в центр занятости по месту жительства вместе со справкой об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-планом будущего предприятия.
- Работники центров занятости будут консультировать участников и проводить бесплатные обучения предпринимательству.
- После рассмотрения заявки региональной комиссией, участник должен зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо в течение месяца и заключить соглашение с региональным центром занятости.
- Для получения средств необходимо предоставить центру занятости счет и договор, заключенный между участником программы и поставщиком оборудования или материалов.
- На основании этих документов центр занятости будет оплачивать участникам расходы.