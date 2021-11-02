В рамках программы "Рука помощи" граждане смогут получить ссуду в размере до 15 минимальных зарплат (по состоянию на начало 2022 года – 97 500 гривен ). По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на такую ​​инициативу в бюджете планируют выделить около 100 миллионов гривен .

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Условия программы

Средства по программе будут пересылаться безналично. Их можно будет использовать только для оплаты счетов за оборудование и материалы .

Кредит будут давать беспроцентно , а вернуть его нужно в течение 3 лет . При этом сумма возврата будет меньше – с нее вычтут уплаченные за этот период налоги и ЕСВ.

Деньги можно не отдавать , если налоги превысят сумму помощи или если предприниматель примет на работу еще двух безработных украинцев по направлению центра занятости.

Такая инициатива поможет создать около 2 – 3 тысяч новых малых предприятий,

– отметила министр социальной политики.

Как принять участие