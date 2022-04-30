Отмечается, что решение – вынужденное, но временное. Соответствующее сообщение сервис вызова разослал своим пользователям в регионе.

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Временное прекращение деятельности Uklon в Херсоне и области

С 1 мая вызвать авто через сервис Uklon, к сожалению, не смогут жители временно оккупированного россиянами Херсона и населенных пунктов Херсонской области.

Дорогой Херсон, нам очень тяжело об этом сообщать, но, к сожалению, с 01.05 мы вынуждены приостановить работу сервиса Uklon в Херсоне и Херсонской области,

– говорится в сообщении компании.

Вместе с тем, агрегатор такси пообещал, что обязательно вернется в регион и вместе с местными жителями будет праздновать победу Украины в войне против России.

Справка. Uklon – украинская продуктовая IT-компания с самым большим территориальным покрытием сервиса вызова авто в Украине. До начала полномасштабного вторжения в Россию вела свою деятельность в 27 городах нашего государства. В Херсоне сервис заработал в феврале 2020 года.

Письмо компании пользователям сервиса / Скриншот Херсонского городского совета

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