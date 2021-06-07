Как уйти в декретный отпуск так, чтобы руководитель вас не забыл: полезные советы

Очень часто люди, которые долго работают в компании, боятся идти даже в декретный отпуск. Главный страх – потеря авторитета или даже работы. Однако на самом деле не все так страшно.

Стоит понимать, что нужно правильно подойти к этому вопросу и зря не паниковать. Главные советы от експерта Дейзи Даулинг – читайте дальше.

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Важные шаги

• Стоит назначить индивидуальную встречу со своим менеджером. Именно во время нее стоит изложить свои намерения. Напоминайте руководителю, что вы – профессионал и хорошо работаете.

• Стоит сказать: "Я хочу полностью понять свой план на ближайшие 6 месяцев и в дальнейшем. Я предана этой организации и ее долгосрочном успехе, как и в течение последних лет. Я хочу сделать все, чтобы как можно больше облегчить моё отсутствие в команде. С нетерпением жду возвращения из отпуска через 3 месяца и продолжение большой работы с клиентами".

• Ваша цель – сделать ставку на свой профессиональный бренд. Подумайте, что бы ваш руководитель хотел видеть в высоком сотруднике и члене команды.

• При всей важности, старайтесь не акцентировать ситуацию только на себе. Ваш руководитель может тоже переживать сложный период своей управленческой жизни. Он может подвергаться различному давлению и стрессам, о которых вы не знаете.

• Если это разговор не сложился хорошо и ваш руководитель насмехается с ваших планов или презирает другим способом – это хорошая информация, которую нужно знать перед декретом. Вы вложили в эту организацию много лет своей карьеры. Возможно, пора двигаться дальше.