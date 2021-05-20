Законопроект, предложенный министерством развития, труда и технологий Польши, среди прочего предусматривает возмещение в денежном эквиваленте затрат на энергию и доступ к сети во время удаленной работы. Таким образом польское правительство, после консультаций с работодателями и профессиональными союзами, планирует нормировать возмещение производственных затрат, которые в настоящее время де-факто оплачиваются работником, работающим дистанционно.

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Польские чиновники также планируют определить минимальный каталог расходов, оплату возмещения которых может потребовать работник, работающий удаленно. В то же время на законодательном уровне планируется определить обязанности работодателя в обеспечении работника инструментами и материалами для удаленной работы.

Речь идет о расходах на установку инструментов для работы и их ремонт, расходы на электроэнергию и доступ к сети. Информация о денежном эквиваленте и порядок осуществления удаленной работы должны быть согласованы между работником и работодателем. Принципы удаленной работы должны быть определены по согласованию с профсоюзами (если они функционируют в учреждении) или представителями работников, или лично работником.

Организовать рабочее место в дистанционном формате не всегда легко / Фото RP.PL

Мы не устанавливаем способ и порядок исчисления денежного эквивалента. Однако мы предоставляем советы, которые стороны должны учесть при урегулировании расходов,

– отметила представитель польского министерства развития, труда и технологий - Анита Гварек

Нововведением также будет разрешение для работника , который работает в обычном формате, не более 12 рабочих дней, выступить инициатором дистанционной работы . То есть работнику, в исключительных случаях законодательно предоставляется право, сообщить работодателю, например в телефонном режиме, что он хочет работать удаленно в определенный день рабочей недели.

В Украине при наличии доступа в интернет бизнес также может перейти на дистанционную работу:

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Финансисты и аналитики могут работать где угодно, имея удаленный доступ к облачным сервисам компании. Присоединяться к онлайн-встречам, работать в командах и над совместными задачами украинский бизнес позволяет StarTeams и Office 365 .

IТ-специалисты могут активно использовать инструменты глобальной платформы Azure для анализа данных и разработки программных продуктов.

Конечно, мы делаем исключения, касающиеся чрезвычайных ситуаций, таких как эпидемии. Работодатель может рекомендовать работнику работать дистанционно, но работник должен подтвердить, что у него для этого есть условия. Другой случай – когда работодатель не может обеспечить безопасные условия труда по независящим от него причинам. Это два случая когда возможно осуществление работы в удаленном режиме,

– подчеркнула Анита Гварек.

Предварительно известно, что польское правительство планирует ввести в действие эти нововведения только через три месяца после установления официального срока окончания эпидемии коронавируса в Польше, несмотря на предыдущие предложения вступления в силу ними с 1 января 2022 года.