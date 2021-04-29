Какие факторы могут помешать бизнесу, если он должен работать дистанционно? И есть ли возможность избавиться от большинства проблем еще на старте? Рассказываем об этом дальше.

Препятствия для удаленной робот ы

Киев и некоторые другие города Украины вышли из локдауна. Вернутся ли они туда снова – невозможно спрогнозировать. Чтобы работу бизнеса не диктовала пандемия коронавируса, стоит задуматься о переводе своих работников на дистанционный или гибридный форматы работы. Это безопасно для работников и выгодно для компании.

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Что следует учесть

Удаленная работа способна повысить эффективность работника. Но для этого нужно правильно организовать его рабочее место в домашних условиях. Для начала – это бесперебойный интернет и доступ ко всем необходимым инструментам и ресурсам компании. Ведь именно это залог того, что работник всегда сможет иметь доступ к общим задачам, отвечать на письма по электронной почте, присоединяться к встречам в онлайн-конференциях и работать над проэктами вместе с другими коллегами.

На самом деле для того, чтобы обеспечить каждого удаленного работника интернетом, не нужно искать дополнительные цифры в бюджете. Для своих бизнес-клиентов Киевстар предлагает интересный вариант решения – подключить интернет работникам дома на таких условиях, когда ни работникам, ни бизнесу не нужно тратить деньги.

Интернет без оплаты – акция от Киевстар

Абоненты корпоративных тарифных планов линейки Smart могут подключить проводной интернет дома скоростью до 100 мегабит в секунду без дополнительной платы за пользование сервисом.

Плата начисляется только за услуги мобильной связи по выбранному тарифному плану. Воспользоваться акционным условиям подключения можно во всех городах Украины, где есть покрытие услуги "Персональный интернет" / "Домашний интернет".

Эффективная работа даже вне офиса – актуальная потребность компаний в новой бизнес-реальности. Поэтому Киевстар предлагает своим клиентам воспользоваться выгодным предложением – обеспечить работников качественным домашним интернетом для продуктивной работы команд в удаленном режиме,

– объясняет директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.



Бесперебойный интернет – основа для эффективной работы дома / Фото Unsplash

Как подключить персональный интернет

Проверьте, есть ли покрытие услуги по адресу, по которому вы хотите подключить интернет. Это можно сделать с ссылкой . Оставьте предварительную заявку на сайте или сразу посетите ближайший магазин Киевстар, чтобы подписать договор. Это может сделать ФЛП, координатор, директор или иное уполномоченное лицо компании – клиента Киевстар.

Обратите внимание! Воспользоваться акционным предложением могут новые и существующие корпоративные клиенты Киевстар (тарифные планы линейки Smart), в том числе те, которым уже подключена услуга "Домашний интернет" за их адресу. Подробнее об условиях подключения – на сайте компании.

Кому полезное это предложение

Онлайн-магазины

Если крупнейшему ритейлеру в мире из 92 тысячами работников – компании Amazon – удалось перевести персонал на дистанционный режим работы, то это под силу каждому бизнесу, который занимается розничной или оптовой торговлей.

Amazon перевел всех работников, где это было возможно, на удаленную работу как минимум до конца июня. И теперь специалисты колцентр и поддержки, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, работают из дома. Так же и финансовые и IT-отделы.

В Украине при наличии доступа в интернет бизнес также может перейти на дистанционную работу:

Создать колцентр без офиса можно всего за 15 минут с Виртуальной мобильной АТС от Киевстар.

Финансисты и аналитики могут работать где угодно, имея удаленный доступ к облачным сервисам компании. Присоединяться к онлайн-встречам, работать в командах и над совместными задачами украинский бизнес позволяет StarTeams и Office 365 .

ИТ-специалисты будут использовать инструменты глобальной платформы Azure для анализа данных и разработки программных продуктов.

Финансовые структуры

Компании American Express, Capital One и Lincoln Financial Group , которые предлагают клиентам финансовые и банковские услуги, перевели большинство своих работников на удаленную работу.

ИТ-компании

Техногигант Microsoft , который продает, в частности, облачные продукты, сразу же позволил персоналу работать из дома 50% рабочего времени. А вот ИТ-компания Infosys решила навсегда перейти на удаленный формат сотрудничества со специалистами.

Сфера маркетинга

Среди маркетинговых компаний отличились Hawke Media и HubSpot . Специфика этой сферы дала компаниям перевести практически всех работников на дистанционную работу.

Образовательные учреждения

Из-за пандемии COVID-19 сфера образования претерпела почти самой большой трансформации. Теперь учителя и репетиторы не должн ы спешить в клас ы , а могут выкладывать из дома. Такой формат обучения был популярен и до пандемии, но теперь его выбирает все больше компаний, о чем свидетельствует опыт Lambda School.

Рестораны и магазины

Ввести дистанционное сотрудничество, казалось бы, можно в любой компании. Однако как относительно ресторанов и магазинов? Продавцам, консультантам, официантам, поварам необходим ы и дальше физически на рабочих местах. Но в заведениях торговли и общественного питания также финансисты, операторы колцентр, аналитики, ИТ-специалисты, маркетологи и др. Эту категорию работников есть возможность и смысл перевести на дистанционную или гибридную работы.

Так, известная своим кофе сеть Starbucks минимум до октября 2021 позволила персоналу бекофисов работать из дома. А второй крупнейший ритейлер США Target планирует работать в гибридном режиме и после пандемии.

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Возможности

Сегодня удаленная работа – это не только необходимость, но и безграничные перспективы. Переведя работников на дистанционную работу или на работу в гибридном формате, бизнес:

повысит свою эффективность, а также степень удовлетворенности работников;

сократит расходы на офис и дорогостоящее оборудование;

диджитализуеться в соответствии с требованиями времени.