В США общий объем продаж легковых автомобилей в прошлом году снизился на 10% по сравнению с 2019 годом. Но продажи автомобилей стоимостью более 80 000 долларов в четвертом квартале увеличились вдвое.

Читайте также: Обогнал SAP: Volkswagen стал самой дорогой публичной компанией Германии

Я занимаюсь этим бизнесом 40 лет, и я не видел ничего подобного,

– говорит Браян Миллер, президент Manhattan Motors, дилерского центра, который продает роскошные авто.

Рекорды производителей автомобилей класса люкс



Для Bentley 2020 стал лучшим за его 101-летнюю историю. Он продал более одиннадцати тысяч автомобилей и внедорожников. Это чуть больше, чем в 2019 году, который уже считался рекордным. Только в Китае продажи Bentley выросли примерно на 50%.

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini продал 7430 автомобилей и внедорожников, что на 9,5% меньше по сравнению с 2019 годом. Поэтому 2020 год стал самым прибыльным за всю историю бренда и вторым по количеству продаж.

Ferrari пережили остановку завода на семь недель, а объем продаж упал на 10%. Впрочем рекордным для автопроизводителя стал четвертый квартал. Это касается и продаж и доходов, и заказов.

Почему дорогие авто стали покупать чаще

Вице-президент по аналитике данных в компании JD Power Тайсон Джомини считает, что важную роль сыграла ситуация на фондовом рынке. Тоисть состоятельные люди не могли потратить деньги на поездки, поэтому сосредоточились на предметах роскоши, в том числе и дорогих машинах.

Спрос вырос, считает Джомини, и благодаря молодым покупателям, а именно технарям-миллениалам.