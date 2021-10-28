Убыточный "Нефтегаз": за полгода компания ушла в минус на 1,7 миллиарда гривен

Расходы компании "Нефтегаз" в первом полугодии 2021 года превысили доходы. Таким образом, убыток компании составил около 1,7 миллиарда гривен.

Финансовые показатели компании

Доход от реализации составил 106,2 миллиарда гривен . Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом расходы составили 104,13 миллиарда гривен. Для сравнения в прошлом году они составили 91,9 миллиарда гривен.

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После отчисления всех налоговых платежей (4,9 миллиарда гривен), компания вышла в минус – в первом полугодии "Нафтогаз" понес убытки на 1,65 миллиарда гривен. Это значительно меньше, чем в первом полугодии 2020 года – 11,54 миллиарда гривен.

Каким было первое полугодие для других компаний

За первое полугодие 2021 года высокую прибыль получила госкомпания Укргидроэнерго (6,2 миллиарда гривен) и Оператор газотранспортной системы Украины – 5,6 миллиарда гривен.

(6,2 миллиарда гривен) и – 5,6 миллиарда гривен. В то же время существенный ущерб понесла "Укрзализныця" – 1,4 миллиарда гривен.

Второй квартал был традиционно более прибыльным для НАК "Нафтогаза". Компания получила 8,5 млрд гривен чистого дохода.